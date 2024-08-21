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Українці за кордоном зможуть у рази дешевше отримати закордонний паспорт поштою, - МЗС

Фото: українці за кордоном зможуть у рази дешевше отримати закордонний паспорт поштою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Для українців за кордоном доставку закордонного паспорта поштою планують зробити значно дешевшим. Така можливість передбачена меморандумом між Міністерством закордонних справ та "Укрпоштою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МЗС України.

Як зазначили у відомстві, сьогодні, 21 серпня, МЗС та "Укрпошта" підписали меморандум про співпрацю, який дає можливість реалізувати проекти у сфері міжнародних поштових відправлень. Меморандум у присутності міністра закордонних справ Дмитра Кулеби підписали державний секретар МЗС Олександр Баньков та генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

В рамках меморандуму планується запустити сервіс зручної та доступної доставки закордонних паспортів. Для цього МЗС та "Укрпошта" визначать оптимальні логістичні та економічно вигідні маршрути відправлення поштових відправлень.

"Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці в будь-якому місці у світі зможуть сплатити доставку закордонного паспорта в особистому кабінеті на сайті "Укрпошти". Єдина ціна доставки в будь-яку країну світу становитиме лише 6 доларів США та 10 гривень ПДВ, що в рази дешевше за порівняно з комерційними сервісами", - зазначили у МЗС.

Там уточнили, що доставлятимуть документи на адресу дипломатичної установи України до країни, де їх замовляли.

"Завдяки домовленостям МЗС та Укрпошти, українці за кордоном вже з вересня зможуть отримувати оформлені в Україні закордонні паспорти швидко, за нижчою ціною та простішою процедурою. Це прояв турботи держави про своїх громадян", - розповів Кулеба.

 

Що передувало

Нагадаємо, українці можуть замінити закордонний паспорт за кордоном. Для цього необхідно звернутися до дипломатичних установ України або до Центру обслуговування громадян.

Виготовлення паспорта триває протягом трьох місяців.

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