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Украинцы за границей смогут в разы дешевле получить загранпаспорт по почте, - МИД

Фото: украинцы за границей смогут в разы дешевле получить загранпаспорт по почте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Для украинцев за границей доставку загранпаспорта по почте планируют сделать значительно дешевле. Такая возможность предусмотрена меморандумом между Министерством иностранных дел и "Укрпочтой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МИД Украины.

Как отметили в ведомстве, сегодня, 21 августа, МИД и “Укрпочта” подписали меморандум о сотрудничестве, который дает возможность реализовать проекты в сфере международных почтовых отправлений. Меморандум в присутствии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы подписали государственный секретарь МИД Александр Баньков и генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

В рамках меморандума планируется запустить сервис удобной и доступной доставки загранпаспортов. Для этого МИД и "Укрпочта" определят оптимальные логистические и экономически выгодные маршруты отправки почтовых отправлений.

"Используя технологию электронной марки с QR-кодом, украинцы в любом месте в мире смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте "Укрпочты". Единая цена доставки в любую страну мира будет составлять всего 6 долларов США и 10 гривен НДС, что в разы дешевле по сравнению с коммерческими сервисами", - отметили в МИД. 

Там уточнили, что доставлять документы будут на адрес дипломатического учреждения Украины в стране, где их заказывали. 

"Благодаря договоренностям МИД и Укрпочты, украинцы за рубежом уже с сентября смогут получать оформленные в Украине загранпаспорта быстро, по более низкой цене и более простой процедуре. Это проявление заботы государства о своих гражданах", - рассказал Кулеба. 

 

Что предшествовало

Напомним, украинцы могут заменить загранпаспорт за границей. Для этого необходимо обратиться в дипломатические учреждения Украины или в Центры обслуживания граждан.

Изготовление паспорта обычно длится в течение трех месяцев.

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