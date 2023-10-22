Замінити закордонний паспорт можна за межами України: алгоритм дій
Отримати новий закордонний паспорт України можна навіть перебуваючи за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.
Кожен громадянин України має право на отримання закордонного паспорта незалежно від його місцеперебування.
Послуга оформлення закордонного паспорта наразі є однією з-поміж тих, що мають найбільший попит серед громадян України за кордоном.
Закордонний паспорт за кордоном можна оформити:
- у дипломатичних установах України;
- у Центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську, Празі та Братиславі (перелік та географія Центрів постійно доповнюється та змінюється; більш детально за посиланням).
Коли є потреба в обміні наявного закордонного паспорта:
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закінчення строку дії паспорта;
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зміни інформації, внесеної до паспорта (у тому числі у зв’язку зі зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України);
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виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
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непридатності паспорта для подальшого використання (пошкодження, закінчення вільних сторінок).
Оформлення нового закордонного паспорта здійснюється також у випадку втрати або викрадення попереднього паспорта.
Проте, в міністерстві нагадали, що громадянин України не може мати більш як два паспорти для виїзду за кордон.
Строк дії закордонного паспорта
Закордонний паспорт оформлюється особам, які не досягли 16-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 16-річного віку, - на десять років.
Оформити свій перший закордонний паспорт громадянин України може у будь-якому віці, починаючи від народження.
Важлива інформація
- Консульські послуги надаються лише за попереднім онлайн-записом: ЗАПИС НА ПРИЙОМ.
- При подачі документів на оформлення паспорта необхідно надати копії всіх документів, які пред'являються в оригіналі.
Скільки чекати на новий паспорт
При зверненні до закордонної дипломатичної установи України виготовлення паспорта триває до трьох місяців.
"Водночас просимо з розумінням ставитись до можливих затримок із доставленням паспортів з України до країни Вашого перебування/проживання в умовах воєнного стану, - додали в міністерстві
Раніше Державна міграційна служба запровадила сервіс для перевірки продовження строку перебування або тимчасового проживання в Україні. Перевірити дійсність відміток про продовження строку перебування та тимчасового проживання можна за допомогою електронного сервісу.
Також ми писали, що українці за кордоном, які звертатимуться до паспортних сервісів у містах Прага та Кельн, зможуть зареєструватися в онлайн-черзі лише за допомогою FaceID. Таку перевірку запровадили тимчасово, щоб запобігти шахрайству.
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