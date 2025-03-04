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Українці за кордоном зможуть пройти НМТ: як і в яких країнах можна зареєструватися

Фото: Проведення тестування за кордоном (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У 2025 році українці, які перебувають за межами країни, отримають можливість пройти національний мультипредметний тест (НМТ) для вступу до вищих навчальних закладів України. Зараз вже погоджено, що тестування буде проведено у 28 країнах.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Наразі підтверджено, що НМТ буде проводитись у таких країнах: Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Італія, Ірландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія і Швеція. Перемовини тривають, і очікується, що список локацій може збільшитися.

Реєстрація на тест почнеться 6 березня і триватиме до 3 квітня 2025 року. Вступники, які планують проходити тестування за кордоном, зможуть вибрати найближче місто з доступного переліку, а в разі змін - змінити локацію до 8 квітня. Враховуючи обмежену кількість місць у кожній локації, особливо важливо не зволікати з реєстрацією.

Як і в Україні, НМТ за кордоном проходитиме у спеціально облаштованих екзаменаційних центрах з українськомовними педагогами. Це дозволить забезпечити прозорість і справедливість тестування для всіх учасників.

УЦОЯО обіцяє інформувати вступників про нові локації тестування, тому варто слідкувати за оновленнями на офіційному сайті.

Нагадаємо, у 2025 році НМТ проходитиме з 14 травня по 25 липня. Учасники здаватимуть комп’ютерне тестування з трьох обов'язкових предметів: української мови, математики та історії України, а також одного предмета на вибір. До вибіркових предметів належать: українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія та географія.

РБК-Україна розповідало, що в Україні реєстрація на НМТ-2025 триватиме з 6 березня до 3 квітня. У цей період вступникам потрібно буде створити персональні кабінети та внести усі необхідні дані.

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