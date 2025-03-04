Украинцы за рубежом смогут пройти НМТ: как и в каких странах можно зарегистрироваться

Сейчас подтверждено, что НМТ будет проводиться в таких странах: Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Италия, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция. Переговоры продолжаются, и ожидается, что список локаций может увеличиться.

Регистрация на тест начнется 6 марта и продлится до 3 апреля 2025 года. Поступающие, которые планируют проходить тестирование за рубежом, смогут выбрать ближайший город из доступного перечня, а в случае изменений - изменить локацию до 8 апреля. Учитывая ограниченное количество мест в каждой локации, особенно важно не затягивать с регистрацией.

Как и в Украине, НМТ за рубежом будет проходить в специально оборудованных экзаменационных центрах с украиноязычными педагогами. Это позволит обеспечить прозрачность и справедливость тестирования для всех участников.

УЦОКО обещает информировать абитуриентов о новых локациях тестирования, поэтому стоит следить за обновлениями на официальном сайте.