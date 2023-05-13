UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою

Фото: українці за кордоном зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України спростив механізм виплати пенсій та грошової допомоги українцям, які перебувають за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

У відомстві зазначили, що наразі громадяни України зможуть подавати заяву про виплату пенсій у віддаленому режимі.

Фото: Кабмін пояснив спрощений механізм отримання пенсій за кордоном (натисніть, щоб збільшити)

При цьому уряд передбачив можливість відновити виплату пенсії, яка була припинена під час воєнного стану шляхом надсилання відповідного листа. Крім заяви, необхідно буде надіслати копії документів про статус біженця або отримання тимчасового захисту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пенсії в Україні можуть втратити окремі категорії громадян.

Також ми писали, що в Україні буде проведено перерахунок пенсій. У ПФУ пояснили, що хтось отримає підвищення виплат вже в червні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
виплатиПенсії