Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою

Кабінет міністрів України спростив механізм виплати пенсій та грошової допомоги українцям, які перебувають за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

При цьому уряд передбачив можливість відновити виплату пенсії, яка була припинена під час воєнного стану шляхом надсилання відповідного листа. Крім заяви, необхідно буде надіслати копії документів про статус біженця або отримання тимчасового захисту.

Фото: Кабмін пояснив спрощений механізм отримання пенсій за кордоном (натисніть, щоб збільшити)

У відомстві зазначили, що наразі громадяни України зможуть подавати заяву про виплату пенсій у віддаленому режимі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пенсії в Україні можуть втратити окремі категорії громадян.

Також ми писали, що в Україні буде проведено перерахунок пенсій. У ПФУ пояснили, що хтось отримає підвищення виплат вже в червні.

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