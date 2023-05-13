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Украинцы за границей смогут получать пенсию по упрощенной процедуре

Фото: украинцы за границей смогут получать пенсию по упрощенной процедуре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины упростил механизм выплаты пенсий и денежной помощи украинцам, которые находятся за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В ведомстве отметили, что теперь граждане Украины смогут подавать заявление о выплате пенсий в отдаленном режиме.

Фото: Кабмин объяснил упрощенный механизм получения пенсий за границей (нажмите, чтобы увеличить)

При этом правительство предусмотрело возможность возобновить выплату пенсии, которая была прекращена во время военного положения, путем отправки соответствующего письма. Помимо заявления, необходимо будет отправить и копии документов о статусе беженца или получения временной защиты.

Напомним, ранее стало известно, что пенсии в Украине могут утратить отдельные категории граждан.

Также мы писали, что в Украине проведут перерасчет пенсий. В ПФУ объяснили, что кто получит повышение выплат уже в июне.

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