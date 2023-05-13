Украинцы за границей смогут получать пенсию по упрощенной процедуре

Кабинет министров Украины упростил механизм выплаты пенсий и денежной помощи украинцам, которые находятся за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

При этом правительство предусмотрело возможность возобновить выплату пенсии, которая была прекращена во время военного положения, путем отправки соответствующего письма. Помимо заявления, необходимо будет отправить и копии документов о статусе беженца или получения временной защиты.

Фото: Кабмин объяснил упрощенный механизм получения пенсий за границей (нажмите, чтобы увеличить)

В ведомстве отметили, что теперь граждане Украины смогут подавать заявление о выплате пенсий в отдаленном режиме.

Напомним, ранее стало известно, что пенсии в Украине могут утратить отдельные категории граждан.

Также мы писали, что в Украине проведут перерасчет пенсий. В ПФУ объяснили, что кто получит повышение выплат уже в июне.

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