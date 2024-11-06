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Українці за кордоном тепер можуть замовити доставку закордонного паспорта дешевше: яка ціна

Київ, Середа 06 листопада 2024 18:02
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Українці за кордоном тепер можуть замовити доставку закордонного паспорта дешевше: яка ціна Ілюстративне фото: українці за кордоном можуть замовити доставку закордонного паспорта поштою дешевше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям за кордоном надали можливість замовити закордонний паспорт поштою значно дешевше. Доставку здійснюватиме "Укрпошта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Facebook.

Як зазначили у МЗС, вони завершили перший етап співпраці з "Укрпоштою", яка спрямована на покращення консульських послуг для українців у всьому світі.

"Тепер, за меморандумом, підписаним у серпні цього року, кожен українець, який очікує на виготовлення закордонного паспорта, може скористатися новою послугою - швидким і доступним замовленням доставки документа з України за фіксованою ціною", - додали у відомстві.

У МЗС уточнили, що за допомогою електронної марки з QR-кодом доставку можна буде сплатити у будь-який час та у будь-якій точці світу. Для цього необхідно лише зайти до особистого кабінету на сайті "Укрпошти".

Ціна доставки закордонного паспорта в будь-яку країну світу - 6 доларів та 10 гривень ПДВ.

Доставка закордонного паспорта

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ ще у серпні заявило про підписання меморандуму з "Укрпоштою", який дозволить організувати доставку закордонних паспортів за кордон за фіксованою ціною.

Тоді у відомстві зазначає, що за допомогою такої ініціативи українці зможуть отримувати оформлені в Україні закордонні паспорти за нижчою ціною та простішою процедурою.

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