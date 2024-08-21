Українці за кордоном зможуть у рази дешевше отримати закордонний паспорт поштою, - МЗС

Для українців за кордоном доставку закордонного паспорта поштою планують зробити значно дешевшим. Така можливість передбачена меморандумом між Міністерством закордонних справ та "Укрпоштою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МЗС України.

Як зазначили у відомстві, сьогодні, 21 серпня, МЗС та "Укрпошта" підписали меморандум про співпрацю, який дає можливість реалізувати проекти у сфері міжнародних поштових відправлень. Меморандум у присутності міністра закордонних справ Дмитра Кулеби підписали державний секретар МЗС Олександр Баньков та генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

В рамках меморандуму планується запустити сервіс зручної та доступної доставки закордонних паспортів. Для цього МЗС та "Укрпошта" визначать оптимальні логістичні та економічно вигідні маршрути відправлення поштових відправлень.

"Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці в будь-якому місці у світі зможуть сплатити доставку закордонного паспорта в особистому кабінеті на сайті "Укрпошти". Єдина ціна доставки в будь-яку країну світу становитиме лише 6 доларів США та 10 гривень ПДВ, що в рази дешевше за порівняно з комерційними сервісами", - зазначили у МЗС.

Там уточнили, що доставлятимуть документи на адресу дипломатичної установи України до країни, де їх замовляли.

"Завдяки домовленостям МЗС та Укрпошти, українці за кордоном вже з вересня зможуть отримувати оформлені в Україні закордонні паспорти швидко, за нижчою ціною та простішою процедурою. Це прояв турботи держави про своїх громадян", - розповів Кулеба.