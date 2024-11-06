Украинцы за границей теперь могут заказать доставку загранпаспорта дешевле: какая цена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook .

Как отметили в МИД, они завершили первый этап сотрудничества с "Укрпочтой", которое направлено на улучшение консульских услуг для украинцев по всему миру.

"Теперь, по меморандуму, подписанному в августе этого года, каждый украинец, который ожидает изготовления загранпаспорта, может воспользоваться новой услугой - быстрым и доступным заказом доставки документа из Украины по фиксированной цене", - добавили в ведомстве.

В МИД уточнили, что при помощи электронной марки с QR-кодом доставку можно будет оплатить в любое время и в любой точке мира. Для этого необходимо только зайти в личный кабинет на сайте "Укрпочты".

Цена доставки загранпаспорта в любую страну мира - 6 долларов и 10 гривен НДС.