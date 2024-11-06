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Украинцы за границей теперь могут заказать доставку загранпаспорта дешевле: какая цена

Киев, Среда 06 ноября 2024 18:02
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Украинцы за границей теперь могут заказать доставку загранпаспорта дешевле: какая цена Иллюстративное фото: украинцы за границей могут заказать доставку загранпаспорта по почте дешевле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам за границей предоставили возможность заказать загранпаспорт по почте значительно дешевле. Доставку будет осуществлять "Укрпочта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

Как отметили в МИД, они завершили первый этап сотрудничества с "Укрпочтой", которое направлено на улучшение консульских услуг для украинцев по всему миру.

"Теперь, по меморандуму, подписанному в августе этого года, каждый украинец, который ожидает изготовления загранпаспорта, может воспользоваться новой услугой - быстрым и доступным заказом доставки документа из Украины по фиксированной цене", - добавили в ведомстве.

В МИД уточнили, что при помощи электронной марки с QR-кодом доставку можно будет оплатить в любое время и в любой точке мира. Для этого необходимо только зайти в личный кабинет на сайте "Укрпочты".

Цена доставки загранпаспорта в любую страну мира - 6 долларов и 10 гривен НДС.

Доставка загранпаспорта

Напомним, Министерство иностранных дел еще в августе заявила о подписании меморандума с "Укрпочтой", который позволит организовать доставку загранпаспортов за границу по фиксированной цене.

Тогда в ведомстве отмечает, что при помощий такой инициативы украинцы смогут получать оформленные в Украине загранпаспорта по более низкой цене и более простой процедуре.

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