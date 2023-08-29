UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці за кордоном можуть залишитись без пенсій: як зберегти виплати

Фото: виплата пенсій за кордоном припиняються через шість місяців у разі неотримання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців підряд її виплата припиняється. Українці за кордоном можуть надіслати документи поштою для продовження виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Як зазначається в повідомленні, щоб поновити пенсійну виплату, необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Разом з тим громадяни, які тимчасово проживають за кордоном та отримали там тимчасовий захист або статус біженця, мають можливість надіслати заяву про поновлення виплати пенсії із необхідними документами поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України.

Необхідні документи

До заяви про поновлення пенсії додаються копії паспорту, документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та про реєстрацію місяця тимчасового проживання / перебування особи за кордоном (з перекладом), обов’язково надається оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою.

Крім того, копії зазначених документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.

Отримати поновлену пенсію можна на рахунок, відкритий в уповноваженому українському банку (якщо є такий) або у Польщі, міжнародним поштовим переказом. Для отримання поштового переказу необхідно надіслати до АТ "Укрпошта" заяву в паперовій або електронній формі.

Окрім цього, якщо з країною  тимчасового перебування укладено договір (угоду) про пенсійне (соціальне) забезпечення, є можливість перевести виплату пенсії до цієї країни, звернувшись, зокрема, до Установи соціального страхування Польщі (ZUS).

Пенсія поштою

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про виплати "Укрпоштою" пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України.

Українці, які раніше отримували пенсії та соціальні виплати через "Укрпошту", зможуть отримати свої гроші за кордоном. Зараз проект охоплює тих пенсіонерів, що у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
пенсії в УкраїніПенсионный фонд Украины