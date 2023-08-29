Українці за кордоном можуть залишитись без пенсій: як зберегти виплати

Як зазначається в повідомленні, щоб поновити пенсійну виплату, необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Разом з тим громадяни, які тимчасово проживають за кордоном та отримали там тимчасовий захист або статус біженця, мають можливість надіслати заяву про поновлення виплати пенсії із необхідними документами поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України.

Необхідні документи

До заяви про поновлення пенсії додаються копії паспорту, документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та про реєстрацію місяця тимчасового проживання / перебування особи за кордоном (з перекладом), обов’язково надається оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою.

Крім того, копії зазначених документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.

Отримати поновлену пенсію можна на рахунок, відкритий в уповноваженому українському банку (якщо є такий) або у Польщі, міжнародним поштовим переказом. Для отримання поштового переказу необхідно надіслати до АТ "Укрпошта" заяву в паперовій або електронній формі.

Окрім цього, якщо з країною тимчасового перебування укладено договір (угоду) про пенсійне (соціальне) забезпечення, є можливість перевести виплату пенсії до цієї країни, звернувшись, зокрема, до Установи соціального страхування Польщі (ZUS).

Пенсія поштою

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про виплати "Укрпоштою" пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України.

Українці, які раніше отримували пенсії та соціальні виплати через "Укрпошту", зможуть отримати свої гроші за кордоном. Зараз проект охоплює тих пенсіонерів, що у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.