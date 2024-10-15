Українці, які виїхали за кордон, можуть оформити пенсії дистанційно: як це зробити

Оформити пенсію можна в електронному вигляді через портал Пенсійного фонду України (ПФУ) або відправивши документи поштою.

Для дистанційного оформлення пенсії на порталі ПФУ необхідно:

Оформити електронний підпис.

Увійти в особистий кабінет ПФУ.

У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати "Заява на призначення пенсії".

Заповнити анкету та додати скановані копії документів.

Підписати й надіслати заяву в електронному вигляді.

Інформація про стан обробки заяви та відповідне рішення відображатиметься в особистому кабінеті.

Також оформити пенсію можна, надіславши документи поштою. Для цього необхідно отримати документи про тимчасовий захист від компетентних органів країни перебування, перекласти та легалізувати їх, а потім разом із заявою надіслати поштою до ПФУ.

Крім того, банківські рахунки для зарахування пенсійних виплат також можна відкрити дистанційно, без необхідності відвідувати банк особисто.