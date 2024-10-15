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Українці, які виїхали за кордон, можуть оформити пенсії дистанційно: як це зробити

Фото: Оформлення пенсії за кордоном (колаж - РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українці, які отримали тимчасовий захист за кордоном, можуть оформити пенсійні виплати або відновити їх дистанційно. Це стосується осіб, які досягли пенсійного віку, а також тих, у кого виплати були припинені під час дії воєнного стану.

Оформити пенсію можна в електронному вигляді через портал Пенсійного фонду України (ПФУ) або відправивши документи поштою.

Для дистанційного оформлення пенсії на порталі ПФУ необхідно:

  • Оформити електронний підпис.
  • Увійти в особистий кабінет ПФУ.
  • У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати "Заява на призначення пенсії".
  • Заповнити анкету та додати скановані копії документів.
  • Підписати й надіслати заяву в електронному вигляді.

Інформація про стан обробки заяви та відповідне рішення відображатиметься в особистому кабінеті.

Також оформити пенсію можна, надіславши документи поштою. Для цього необхідно отримати документи про тимчасовий захист від компетентних органів країни перебування, перекласти та легалізувати їх, а потім разом із заявою надіслати поштою до ПФУ.

Крім того, банківські рахунки для зарахування пенсійних виплат також можна відкрити дистанційно, без необхідності відвідувати банк особисто.

Раніше РБК-Україна розповідало, що ПФУ оприлюднив дані щодо пенсій на 1 жовтня 2024 року. Середній розмір пенсії зріс на 466,61 грн з початку року, що становить 8,7%. Тепер середня пенсія становить 5851,86 гривень. Зростання пенсій поки що випереджає інфляцію.

Станом на 1 жовтня 2024 року понад 10 тисяч гривень пенсії отримували 1 313 274 українці, що складає 12,7% від загальної кількості пенсіонерів.

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