ua en ru
Вт, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пенсії більш ніж 10 тисяч гривень: скільки українців їх отримують

Україна, Вівторок 15 жовтня 2024 15:57
UA EN RU
Пенсії більш ніж 10 тисяч гривень: скільки українців їх отримують Фото: пенсії понад 10 тисяч гривень отримують 1,3 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 жовтня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 313 274 українців. Це становить 12,7% від загальної кількості пенсіонерів (10 342 593 особи).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

  • до 3000 гривень – 25,8%, 2 667 096 осіб, середня пенсія – 2 761,66 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень – 17,3%, 1 795 235 осіб, середня пенсія – 3 544,92 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень – 18,6%, 1 922 339 осіб, середня пенсія – 4 414,30 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень – 25,6%, 2 644 649 осіб, середня пенсія – 6 860,60 гривень,
  • понад 10 000 гривень – 12,7%, 1 313 27 особи, середня пенсія – 15 354,09 гривень.

Пенсії більш ніж 10 тисяч гривень: скільки українців їх отримують

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 гривень або на 8,7%.

Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.

Кабінет Міністрів затвердив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік. Згідно з документом, доходи фонду становитимуть 864 млрд гривень, витрати 861 млрд гривень.

Згідно з проектом державного бюджету на 2025 рік, наступного року бюджет ПФУ також буде бездефіцитним.

Як і в попередні роки, передбачений обсяг трансферту для Пенсійного фонду України дозволить у повному обсязі здійснити виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищення до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, у тому числі для щорічної індексації пенсій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсія в Україні Пенсії в Україні
NEWS
В армії Росії формують "особливий бурятський батальйон" з військових КНДР, - джерела
В армії Росії формують "особливий бурятський батальйон" з військових КНДР, - джерела
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам