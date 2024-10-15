Пенсії більш ніж 10 тисяч гривень: скільки українців їх отримують

Станом на 1 жовтня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 313 274 українців. Це становить 12,7% від загальної кількості пенсіонерів (10 342 593 особи).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

За даними ПФУ, більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

до 3000 гривень – 25,8%, 2 667 096 осіб, середня пенсія – 2 761,66 гривень,

від 3001 до 4000 гривень – 17,3%, 1 795 235 осіб, середня пенсія – 3 544,92 гривень,

від 4001 до 5000 гривень – 18,6%, 1 922 339 осіб, середня пенсія – 4 414,30 гривень,

від 5001 до 10000 гривень – 25,6%, 2 644 649 осіб, середня пенсія – 6 860,60 гривень,

понад 10 000 гривень – 12,7%, 1 313 27 особи, середня пенсія – 15 354,09 гривень.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 гривень або на 8,7%.

Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.

Кабінет Міністрів затвердив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік. Згідно з документом, доходи фонду становитимуть 864 млрд гривень, витрати 861 млрд гривень.