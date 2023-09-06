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Українці, які працювали в РФ, можуть не отримати пенсію: що кажуть у Мінсоцполітики

Україна, Середа 06 вересня 2023 14:20
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Українці, які працювали в РФ, можуть не отримати пенсію: що кажуть у Мінсоцполітики Фото: українці, які працювали в РФ, можуть не отримати пенсію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці, які працювали в Росії і мали там страховий стаж, можуть не отримати пенсію. Проте цю проблему збираються виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра соціальної політики України Дарію Марчак в ефірі телемарафону.

Зараз українці, які проживали у Росії або на території окупованого Криму, а потім повернулися на підконтрольну територію, стикають з проблемами нарахування та виплати пенсій.

"Фактично громадяни, які переїхали з Криму на підконтрольну Україні територію, не мають можливості для призначення пенсій. Оскільки за чинним законодавством, щоб призначити їм пенсії, потрібно отримати підтвердження від пенсійного фонду РФ про те, що Росія не виплачує такому громадянину пенсію", - сказала чиновниця.

За її словами, під час повномасштабної війни Україна не може отримати ці дані від РФ, тому це фактично унеможливлює оформлення пенсії.

Марчак пояснила, що йдеться не лише про декілька сотень пенсіонерів, бо потенційно таких громадян може бути значно більше.

"Росія денонсувала угоду про пенсійне забезпечення між РФ та Україною. Через це у нас немає врегулювань для громадян України, які частину життя працювали в Росії", - додала заступниця міністра.

Проблему збираються вирішити

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроєкт 9453. Він передбачає зміни до обчислення страхового стажу для нарахування пенсій українцям, які працювали за кордоном.

Зокрема, у законопроєкті пропонується:

  • врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;
  • врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;
  • визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в Російській Федерації.

Нагадаємо, за новим законопроектом, уряд хоче позбавити пенсій колаборантів та тих, хто працює проти держави.

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