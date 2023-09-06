Украинцы, работавшие в РФ, могут не получить пенсию: что говорят в Минсоцполитики

Украинцы, которые работали в России и имеют там страховой стаж, могут не получить пенсию. Однако эту проблему намерены исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра социальной политики Украины Дарию Марчак в эфире телемарафона.

Сейчас украинцы, которые проживали в России или на территории оккупированного Крыма, а затем вернулись на подконтрольную территорию, сталкиваются с проблемами начисления и выплаты пенсий.

"Фактически граждане, переехавшие из Крыма на подконтрольную Украине территорию, не имеют возможности для назначения пенсий. Поскольку по действующему законодательству, чтобы назначить им пенсии, нужно получить подтверждение от пенсионного фонда РФ о том, что Россия не выплачивает такому гражданину пенсию", - сказала чиновница.

По ее словам, во время полномасштабной войны Украина не может получить эти данные от РФ, поэтому это фактически делает невозможным оформление пенсии.

Марчак объяснила, что речь идет не только о нескольких сотнях пенсионеров, потому что потенциально таких граждан может быть значительно больше.

"Россия денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении между РФ и Украиной. Поэтому у нас нет урегулирований для граждан Украины, которые часть жизни работали в России", - добавила замминистра.

Проблему собираются решить

Напомним, недавно Верховная рада приняла в первом чтении законопроект 9453. Он предусматривает изменения в исчислении страхового стажа для начисления пенсий украинцам, работавшим за рубежом.

В частности, в законопроекте предлагается:

урегулировать вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, полученного в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;

урегулировать вопрос зачисления стажа, полученного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;

определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, полученный в Российской Федерации.

Напомним, по новому законопроекту, правительство хочет лишить пенсий коллаборантов и тех, кто работает против государства.

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