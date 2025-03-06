Українці в Канаді. Яку роботу пропонують біженцям і чи можна зараз емігрувати

Яку роботу пропонують українцям у Канаді

Після початку повномасштабної війни в Україні Канада запустила спеціальну програму CUAET, яка дозволяла нашим громадянам отримати тимчасовий захист.

"Українці й члени їхніх родин, які переїхали за візами CUAET, поступово інтегруються до канадського суспільства. Велика частина успішно працює за різними професіями, вже має свій бізнес, підтверджує отриману в Україні освіту, отримує документи на постійне проживання", - каже директор з розвитку компанії з працевлаштування в Канаді MV Group Микола Галіняк.

Він відзначає, що попри завершення допомоги від Уряду Канади з виплат і забезпечення житлом на перший час, українці вже навчилися самостійно розв'язувати свої проблеми й добре справляються з викликами в новій країні.

"Українці влаштувалися на найрізноманітніші роботи: від робітників на заводах і фабриках, водіїв, будівельників і до бухгалтерів і фармацевтів. Для висококваліфікованої роботи треба попередньо підтвердити дипломи. Пропозиції залежать від місцевого ринку праці, де оселяються українці, та рівня володіння мовою. Золоте правило: чим краща англійська, тим вищі шанси на професійний успіх в Канаді", - говорить Галіняк.

Некваліфікованим працівникам, які влаштовується на свою першу роботу в Канаді без належного знання англійської, платять мінімальну годинну ставку.

Оплата стартує від 14 канадських доларів за годину. Якщо галузь регулюється на федеральному рівні - то 17,30 канадських доларів за годину. Висококваліфікованим спеціалістам з належним знанням англійської платять не менше 40 доларів на годину.

Чи можна зараз емігрувати у Канаду

З літа 2023 року за програмою CUAET не приймають заявки, але виїхати до Канади можна на основі загальних правил.

"Є програми як тимчасового працевлаштування за контрактом на кілька років, так і провінційні та федеральні програми імміграції. Найперспективніші варіанти для українців відкриваються через виїзд за кваліфікованими робітничими спеціальностями, наприклад будівництво, м’ясопереробка тощо, і висококваліфікованими спеціальностями, наприклад ІТ", - каже спеціаліст імміграційного відділу Олексій Джура.

За його словами, всі варіанти виїзду об’єднують вимоги від заявника:

наявність офіційного досвіду за спеціальністю;

середній рівень англійської, підтверджений сертифікатом (традиційно українці складають IELTS);

наявність певного рівня освіти.

"Заявки подаються онлайн через офіційні сайти Міністерства Імміграції, біженців і громадянства Канади (IRCC). Інструкції і алгоритм чітко прописані, й потрібно користуватися тільки офіційною інформацією щодо продовження дозволів. Інструкції містять перелік необхідних анкет, документів від заявника тощо", - каже Джура.

Кандидати на в'їзд у країну мають сплатити мита за розгляд заяви і отримання нового дозволу. Для робочого дозволу ця сума разом складає 255 канадських доларів.

Заяву можна подати самостійно або скористатися послугами ліцензованих імміграційних консультантів. Спеціалізована допомога сприяє зниженню ризиків помилки чи неточностей при подачі заяви.

Зараз українці можуть емігрувати в Канаду на стандартних умовах (фото: Freepik)

Федеральний і провінційні уряди Канади надали широкі можливості спрощено подати документи для отримання статусу постійного проживання, що згодом відкриє шлях до одержання канадського громадянства.

"До 22 жовтня 2024 року діяла програма прийому документів на отримання статусу постійного проживання від українців, близькі родичі яких вже були громадянами або постійними мешканцями Канади. Зараз подані документи на розгляді", - додає Джура.

Загалом, у 2024 році 6 780 громадян України отримали статус постійного мешканця Канади, зайнявши 16 місце серед всіх націй. Очікується, що у 2025 році результати підвищаться, бо Канада й надалі лишається прихильна до імміграції й всіляко підтримує українців.