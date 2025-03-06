Європа стурбована. Заяви Трампа можуть спровокувати нову хвилю біженців з України

Заяви Дональда Трампа про тривалу війну в Україні спонукають ЄС планувати прийом нової хвилі біженців. Вже зараз у Європі перебувають 4,3 мільйона українців під тимчасовим захистом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Politico .

Нова хвиля біженців з України

Європа уже розглядає сценарій того, що у країни ЄС знову почнуть переїжджати українці.

"Якщо Путін посилить цю війну ще більше й американська підтримка зникне, і якщо це призведе до більшого руху біженців, нам потрібен обов’язковий розподіл українських біженців по всьому ЄС відповідно до справедливого механізму", - заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Німеччина прийняла понад 1,1 мільйона українських біженців, Польща - 985 тисяч, Чехія - 380 тисяч. Це більш як половина від усієї кількості українців, які шукали прихистку у Європі.

За словами Фезер, у разі нової хвилі доведеться змінити розподіл біженців. При цьому вона зазначила, що поки вона не очікує ще одного великого притоку біженців і що це "лише сценарій", який міністри мають обговорити. Фезер наголосила, що Німеччина підтримуватиме Україну, "поки триває жахливий напад Путіна".

Тема біженців на порядку денному в Європі

Попри те, що європейські політичні лідери підтримали Володимира Зеленського після словесної перепалки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, тема прийому українських біженців і депортації стоїть на порядку денному засідання ЄС у Брюсселі.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що використає свій візит до Брюсселя, щоб повідомити Європейську комісію про намір припинити програму возз’єднання сімей, оскільки оцінює перспективу збільшення кількості наших громадян у такому ж темпі.

Він також заявив, що Австрія на душу населення "прийняла більше біженців, ніж багато інших країн і зробила свій внесок", а тепер хоче зосередитися на інтеграції людей, які вже там.

Хоч Німеччина, Польща та Чехія прихистили найбільше біженців з України, якщо порівнювати з кількістю місцевого населення, то Балтія, Словаччина та Ірландія також були ключовими напрямками для біженців.

Статус тимчасового захисту в ЄС

Статус тимчасового захисту, положення ЄС, яке вперше було застосовано до українських біженців, означає, що вони мають право:

легально проживати у країні ЄС;

працювати;

навчатися.

При цьому неурядові організації попереджають, що тимчасовий характер статусу підриває інтеграцію біженців.

Місцева мова, близькість до України, місцева мережа підтримки та доступна інформація про місцеві пільгові заходи впливають на вибір біженців переїхати до певної країни.