Українці в Іспанії можуть отримати постійний статус швидше через нові правила

Іспанія дозволила зараховувати роки під тимчасовим захистом до стажу легального проживання - це наближає українців до постійної резиденції значно швидше, ніж вони розраховували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соцзабезпечення та міграції Іспанії.
22 червня відомство затвердило інструкції SEM 2/2026. Головна новація: час, прожитий в Іспанії за статусом тимчасового захисту, тепер офіційно зараховується до строку легального проживання, потрібного для довгострокової резиденції, а це 5 років.
Раніше цей час фактично "не рахувався" в контексті переходу на інші статуси - людина ніби починала відлік заново. Тепер роки, вже прожиті в країні, працюють на людину.
Українці зможуть подаватись на дозволи прямо з території Іспанії, без виїзду з країни - на підставах, повʼязаних з роботою, підприємництвом, навчанням, возз'єднанням з родиною чи іншими причинами, передбаченими міграційним законодавством. Окремо прописана можливість доступу до національної довгострокової резиденції.
Отримавши новий дозвіл на проживання, людина має офіційно відмовитись від статусу тимчасового захисту, який діє в усьому ЄС до 4 березня 2027 року.
Нагадаємо, іспанські громади вже раніше пропонували незвичайні варіанти для переселенців. Зокрема, селище Аренільяс пропонувало безкоштовне житло та робочі місця для всіх, хто готовий переїхати й допомогти відродити громаду з сорока осіб.
Втім, життя в Європі не завжди виявляється легким - одна з українок відверто розповіла, скільки реально заробляє в Італії та на що витрачає ці гроші, спростувавши уявлення про переїзд як "автоматичний квиток" до заможного життя.