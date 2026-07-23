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Украинцы в Испании могут получить постоянный статус быстрее из-за новых правил

07:47 23.07.2026 Чт
2 мин
Раньше эти годы не считались вообще- теперь ситуация кардинально другая
aimg Екатерина Коваль
Фото: украинцы могут проще получить постоянную резиденцию (Getty Images)

Испания позволила относить годы под временной защитой к стажу легального проживания - это приближает украинцев к постоянной резиденции значительно быстрее, чем они рассчитывали.

В чем суть изменения

22 июня ведомство утвердило инструкции SEM 2/2026. Главное новшество: время, прожитое в Испании по статусу временной защиты, теперь официально засчитывается в срок легального проживания, необходимый для долгосрочной резиденции, а это 5 лет.

Раньше это время фактически "не считалось" в контексте перехода на другие статусы - человек будто начинал отсчет заново. Теперь годы, уже прожитые в стране, работают на человека.

Как это изменяет процедуру перехода

Украинцы смогут подаваться на разрешения прямо с территории Испании, без выезда из страны - по основаниям, связанным с работой, предпринимательством, обучением, воссоединением с семьей или другими причинами, предусмотренными миграционным законодательством. Отдельно прописана возможность доступа в национальную долгосрочную резиденцию.

Что делать после смены статуса

Получив новое вид на жительство, человек должен официально отказаться от статуса временной защиты, который действует во всем ЕС до 4 марта 2027 года.

Напомним, испанские общины уже раньше предлагали необычные варианты для переселенцев. В частности, поселок Аренильяс предлагал бесплатное жилье и рабочие места для всех, кто готов переехать и помочь возродить общину из сорока человек.

Впрочем, жизнь в Европе не всегда оказывается легкой – одна из украинок откровенно рассказала, сколько реально зарабатывает в Италии и на что тратит эти деньги, опровергнув представление о переезде как "автоматический билет" в состоятельную жизнь.

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