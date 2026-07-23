Украинцы в Испании могут получить постоянный статус быстрее из-за новых правил

В чем суть изменения

22 июня ведомство утвердило инструкции SEM 2/2026. Главное новшество: время, прожитое в Испании по статусу временной защиты, теперь официально засчитывается в срок легального проживания, необходимый для долгосрочной резиденции, а это 5 лет.

Раньше это время фактически "не считалось" в контексте перехода на другие статусы - человек будто начинал отсчет заново. Теперь годы, уже прожитые в стране, работают на человека.

Как это изменяет процедуру перехода

Украинцы смогут подаваться на разрешения прямо с территории Испании, без выезда из страны - по основаниям, связанным с работой, предпринимательством, обучением, воссоединением с семьей или другими причинами, предусмотренными миграционным законодательством. Отдельно прописана возможность доступа в национальную долгосрочную резиденцию.

Что делать после смены статуса

Получив новое вид на жительство, человек должен официально отказаться от статуса временной защиты, который действует во всем ЕС до 4 марта 2027 года.