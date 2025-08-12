Українці діють, поки італійці думають: чим ми відрізняємося і що найбільше дивує іноземців

Від темпу ухвалення рішень до забобонів і кавових ритуалів - українців і італійців розділяє чимало дрібниць, які з першого погляду здаються дивними, а з часом розкривають глибоку культурну логіку.

Гід у Римі Олег Андрушків в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чим відрізняється ментальність двох народів, які українські звички дивують італійців та що найбільше шокує туристів під час першої поїздки до Італії.

Чим українці відрізняються від італійців

За словами Андрушківа, українці діють швидко і прямо: є ідея - значить, потрібно реалізовувати. В Італії рішення ухвалюють значно повільніше, з довгими обговореннями та пошуком компромісів.

"На зборах мешканців будинку обговорення, чи варто замінити ручку на дверях, може тривати роками. І за цей час ручка лишається стара, але всі про неї говорять", - наводить приклад гід.

Це, на його думку, має історичне підґрунтя: Італія як країна регіонів і демократичного самоврядування сформувалася після Другої світової війни, і традиція зважати на всі думки збереглася донині.

Що італійців найбільше дивує в українцях

Одна з українських звичок, яка викликає подив, - забобонність.

"Нічого не передавати через поріг, не залишати порожні пляшки на столі, не свистіти в приміщенні… Це знають усі, від малого до великого", - каже Андрушків.

В Італії теж є забобони, але вони переважно притаманні старшому поколінню. Тому молодь здивовано реагує, а потім із цікавістю розпитує про такі "не можна".

Що найбільше дивує українців в Італії

За словами гіда, туристи з України часто шоковані гучністю італійців: емоційні розмови з жвавими жестами легко сприйняти за сварку. Насправді ж це звичайна комунікація.

Не менш дивує й культура кави.

"В Італії каву п'ють маленькими порціями еспресо, стоячи за барною стійкою, а замовити капучино після обіду - це одразу видати себе за туриста", - пояснює Олег.

Ще одна відмінність - ставлення до роботи та відпочинку. Робочий день закінчується - італійці повністю відключаються від справ, а вихідні присвячують сім'ї, друзям і dolce far niente - "солодкому нічогонеробленню".

"Ви виходите з дому вранці, а на розі - маленьке кафе, запах свіжої випічки, усміхнений бариста, який пам'ятає вашу каву… І ось у цей момент розумієте - ви в іншому світі", - підсумував Андрушків.