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Українці дали прогноз щодо термінів закінчення війни та звільнення територій

Фото: українці вірять у перемогу у війні та звільнення територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чверть українців (23%) вважають, що війна з Росією закінчиться протягом року. Ще 36% - що вона триватиме 1-2 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 14% заявили, що війна продовжиться ще 3-4 роки, а 12% - більше п’яти років.

Три чверті (73%) українців вважають, що з часом Україна звільнить усі свої території. Більшість переконані, що Україна поверне частину або усі свої території протягом року (56%).

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Carnegie Endowment for International Peace 7-10 березня 2024 року серед 2000 респондентів. Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

 

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців (60%) вважають, що Росія має намір знищити українську націю (34%) або здійснити фізичний геноцид більшості населення (26%).

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