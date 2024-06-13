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Українці назвали мету Росії війни проти України

Україна, Четвер 13 червня 2024 10:24
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Українці назвали мету Росії війни проти України Фото: українці назвали головну мету війни Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (60%) вважають, що Росія прагне знищити українську націю (34%) або навіть здійснити фізичний геноцид більшості населення (26%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Ще 6% українців вважають, що Росія хоче підкорити всі території, хоча і лишити їм певну культурну автономію в складі Росії.

На думку 12% українців Росія прагне змінити владу та створити маріонеткову державу, яка буде слухатися у всьому Росію.

Лише 7% українців вважають, що агресор прагне зберегти за собою вже окуповані території та насправді не претендує на всю або більшість територій України.

Крім цього, один з варіантів відповідей був сформульований таким чином, щоб бути наближеним до російської пропаганди, а саме - проведення "денацифікації" та демілітаризації України без посягань на незалежність України. Лише 5% респондентів обрали цей варіант.

Українці назвали мету Росії війни проти України

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, від Заходу до Сходу українці розуміють екзистенційний характер війни Росії проти України.

За його словами, у травні 2023 року 78% українців мали близьких або знайомих, які загинули або були поранені внаслідок вторгнення. Більшість мають когось, хто зараз проходить службу у Силах оборони. Мільйони українців змушені були покинути Україну і мільйони стали вимушено переміщеними особами всередині України.

"Усвідомлення українцями руйнівних та вбивчих прагнень Росії і росіян є потужним фактором, який зберігає стійкість розуміння, що боротьбу треба продовжувати. Можна мати різні стратегічні та тактичні погляди на ведення боротьби (наприклад, чи варто йти на перемовини, які компроміси є більш чи менш допустимими тощо), проте українці зберігають єдність у питанні, що ми маємо продовжувати давати відсіч жорстокому ворогові", - сказав він.

На його думку, крім цього, такі результати мають дати чергове недвозначне пояснення нашим західним друзям, чому українці не хочуть "будь-якого" миру з Росією.

"Українцям не потрібний "будь-який" мир - українці просто хочуть вижити. Тому потрібний мир, який би давав гарантії, що війна не буде повторюватися раз за разом із захопленням усе нових територій, поки від України нічого не залишиться", - констатував соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, що згідно з останніми соціологічними опитуваннями, понад 80% українців вірять у перемогу. Однак рівень оптимізму знизився, а очікувані терміни перемоги відсуваються. За даними опитування Центру Разумкова, серед тих, хто вірить у перемогу, 22% очікують, що вона настане до кінця поточного року, тоді як рік тому 50% опитаних вважали, що це станеться до кінця 2023 року.

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Війна Росії проти України
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