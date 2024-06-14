Украинцы дали прогноз по срокам окончания войны и освобождения территорий

Четверть украинцев (23%) считают что война с Россией закончится в течение года. Еще 36% - что она продлится 1-2 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Кроме того, 14% заявили, что война продлится еще 3-4 года, а 12% – более пяти лет.
Три четверти (73%) украинцев считают, что со временем Украина освободит все свои территории. Большинство убеждены, что Украина вернет часть или все свои территории в течение года (56%).
Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Carnegie Endowment for International Peace 7-10 марта 2024 среди 2000 респондентов. Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.
Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев (60%) считают, что Россия намерена уничтожить украинскую нацию (34%) или осуществить физический геноцид большинства населения (26%).