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Українці дали оцінку зовнішньої політики влади під час війни

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Україна, Середа 05 квітня 2023 15:00
Українці дали оцінку зовнішньої політики влади під час війни Фото: більшість українців підтримують зовнішню політику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість (78%) опитаних оцінюють зовнішню політику української влади в умовах війни позитивно, лише 6% - негативно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням опитування Центру Разумкова.

Позитивно сприймають зовнішню політику переважна більшість жителів усіх регіонів (від 73% на Сході до 81% у Центральному регіоні), 83% серед тих, довіряє президенту Володимиру Зеленському і 51,5% тих, то йому не довіряє.

Респонденти високо оцінюють ефективність зовнішньої політики країни за всіма напрямами:

  • вважають ефективною політику стосовно зміцнення відносин з країнами світу і міжнародними організаціями 87,5%,
  • стосовно покращення міжнародного іміджу України, її авторитету у світі - 86%,
  • розширення кола країн-союзників, що підтримують Україну у протистоянні російської агресії - 86%,
  • забезпечення зовнішньої підтримки для опору російської агресії - 86%, просування українських ініціатив на міжнародних майданчиках - 86%,
  • поширення у світі об'єктивної інформації про війну в Україні - 85,5%,
  • інтеграції до Європейського Союзу - 81%,
  • інтеграції до НАТО - 78%,
  • захисту прав українців за кордоном - 72%,
  • просування інтересів українського бізнесу на світових ринках - 67%.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, через рік після початку війни українці найкраще ставляться до колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон. Про позитивне відношення заявили 87% респондентів.

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