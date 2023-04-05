Українці дали оцінку зовнішньої політики влади під час війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням опитування Центру Разумкова .

Позитивно сприймають зовнішню політику переважна більшість жителів усіх регіонів (від 73% на Сході до 81% у Центральному регіоні), 83% серед тих, довіряє президенту Володимиру Зеленському і 51,5% тих, то йому не довіряє.

Респонденти високо оцінюють ефективність зовнішньої політики країни за всіма напрямами:

вважають ефективною політику стосовно зміцнення відносин з країнами світу і міжнародними організаціями 87,5%,

стосовно покращення міжнародного іміджу України, її авторитету у світі - 86%,

розширення кола країн-союзників, що підтримують Україну у протистоянні російської агресії - 86%,

забезпечення зовнішньої підтримки для опору російської агресії - 86%, просування українських ініціатив на міжнародних майданчиках - 86%,

поширення у світі об'єктивної інформації про війну в Україні - 85,5%,

інтеграції до Європейського Союзу - 81%,

інтеграції до НАТО - 78%,

захисту прав українців за кордоном - 72%,

просування інтересів українського бізнесу на світових ринках - 67%.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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