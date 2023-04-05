Українці дали оцінку зовнішньої політики влади під час війни
Більшість (78%) опитаних оцінюють зовнішню політику української влади в умовах війни позитивно, лише 6% - негативно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням опитування Центру Разумкова.
Позитивно сприймають зовнішню політику переважна більшість жителів усіх регіонів (від 73% на Сході до 81% у Центральному регіоні), 83% серед тих, довіряє президенту Володимиру Зеленському і 51,5% тих, то йому не довіряє.
Респонденти високо оцінюють ефективність зовнішньої політики країни за всіма напрямами:
- вважають ефективною політику стосовно зміцнення відносин з країнами світу і міжнародними організаціями 87,5%,
- стосовно покращення міжнародного іміджу України, її авторитету у світі - 86%,
- розширення кола країн-союзників, що підтримують Україну у протистоянні російської агресії - 86%,
- забезпечення зовнішньої підтримки для опору російської агресії - 86%, просування українських ініціатив на міжнародних майданчиках - 86%,
- поширення у світі об'єктивної інформації про війну в Україні - 85,5%,
- інтеграції до Європейського Союзу - 81%,
- інтеграції до НАТО - 78%,
- захисту прав українців за кордоном - 72%,
- просування інтересів українського бізнесу на світових ринках - 67%.
Опитування проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, через рік після початку війни українці найкраще ставляться до колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон. Про позитивне відношення заявили 87% респондентів.