Украинцы дали оценку внешней политике власти во время войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Центра Разумкова .

Позитивно воспринимают внешнюю политику подавляющее большинство жителей всех регионов (от 73% на Востоке до 81% в Центральном регионе), 83% среди тех, кто доверяет президенту Владимиру Зеленскому и 51,5% тех, ему не доверяет.

Респонденты высоко оценивают эффективность внешней политики страны по всем направлениям:

считают эффективной политику по укреплению отношений со странами мира и международными организациями 87,5%,

по улучшению международного имиджа Украины, ее авторитета в мире - 86%,

расширение круга стран-союзников, поддерживающих Украину в противостоянии российской агрессии - 86%,

обеспечение внешней поддержки для сопротивления российской агрессии - 86%, продвижение украинских инициатив на международных площадках - 86%,

распространение в мире объективной информации о войне в Украине - 85,5%,

интеграции в Европейский Союз - 81%,

интеграции в НАТО - 78%,

защиты прав украинцев за границей - 72%,

продвижение интересов украинского бизнеса на мировых рынках – 67%.

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.