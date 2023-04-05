Украинцы дали оценку внешней политике власти во время войны
Большинство (78%) опрошенных оценивают внешнюю политику украинской власти в условиях войны положительно, только 6% - отрицательно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Центра Разумкова.
Позитивно воспринимают внешнюю политику подавляющее большинство жителей всех регионов (от 73% на Востоке до 81% в Центральном регионе), 83% среди тех, кто доверяет президенту Владимиру Зеленскому и 51,5% тех, ему не доверяет.
Респонденты высоко оценивают эффективность внешней политики страны по всем направлениям:
- считают эффективной политику по укреплению отношений со странами мира и международными организациями 87,5%,
- по улучшению международного имиджа Украины, ее авторитета в мире - 86%,
- расширение круга стран-союзников, поддерживающих Украину в противостоянии российской агрессии - 86%,
- обеспечение внешней поддержки для сопротивления российской агрессии - 86%, продвижение украинских инициатив на международных площадках - 86%,
- распространение в мире объективной информации о войне в Украине - 85,5%,
- интеграции в Европейский Союз - 81%,
- интеграции в НАТО - 78%,
- защиты прав украинцев за границей - 72%,
- продвижение интересов украинского бизнеса на мировых рынках – 67%.
Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, через год после начала войны украинцы лучше всего относятся к бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. О положительном отношении заявили 87% респондентов.