Українці дали оцінку поточної ситуації у війні з Росією

Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація не на користь жодної із сторін.

За даними опитування, 89% українців загалом вірять в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно переконані в цьому. У травні 2022 року 95% вірили в перемогу і з них 80% були безумовно переконані в цьому.

Наразі лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія (у травні 2022 року таких було 1%).

Опитування КМІС проводилося 5-10 лютого серед 1202 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.