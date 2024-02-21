RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы дали оценку текущей ситуации в войне с Россией

Фото: Ситуация на фронте оценивается украинцами как патовая ((Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на начало февраля 2024 года 24% украинцев считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% - в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС .

В то же время, почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не в пользу какой-либо из одной из сторон.

По данным опроса, 89% украинцев в целом верят в победу Украины, в том числе из них 60% безусловно убеждены в этом. В мае 2022 года 95% верили в победу и из них 80% были определенно убеждены в этом.

Пока только 4% скорее или безусловно убеждены, что победит Россия (в мае 2022 года таких было 1%).

Опрос КМИС проводился 5-10 февраля среди 1202 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля прокомментировал ситуацию на фронте. Относительно сухопутной составляющей он заявил о "стагнации", которая "сформировалась из-за задержек с поставкой техники". В то же время он подчеркнул, что морские операции принесли положительные результаты.

Читайте РБК-Украина в Google News