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Українці дали оцінку економічній ситуації в країні

Фото: українці оцінюють ситуація в економіці як погану або дуже погану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (55%) оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану". Ще 4% оцінили ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 37% - як "не погану і не добру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Як зазначають автори дослідження, громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні.

У травні 2021 року, за вісім місяців до початку повномасштабної війни, 60% опитаних оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану" (і лише 5% - як "добру" або "дуже добру", а 32% - як "не погану і не добру").

У вересні–жовтні 2022 року, тобто через сім місяців після початку війни, зросла частка громадян, які оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану" (до 64,5%).

Однак опитування проведене у лютому-березні 2023 року продемонструвало зниження негативних оцінок навіть порівняно з довоєнним періодом.

Опитування, проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, середньомісячна зарплата українців у 2022 році становила 14 847 гривень. Номінальна зарплата штатних працівників була на 5,9% вища, ніж у 2021 році (14 014 гривень).

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