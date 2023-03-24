Украинцы дали оценку экономической ситуации в стране

Как отмечают авторы исследования, граждане Украины достаточно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране.

В мае 2021 года, за восемь месяцев до начала полномасштабной войны, 60% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (и только 5% - как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% - как "не плохую и не хорошую").

В сентябре-октябре 2022 года, то есть через семь месяцев после начала войны, выросла доля граждан, которые оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (до 64,5%).

Однако опрос проведенный в феврале-марте 2023 года продемонстрировал снижение негативных оценок даже по сравнению с довоенным периодом.

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.