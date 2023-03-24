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Украинцы дали оценку экономической ситуации в стране

Фото: украинцы оценивают ситуация в экономике как плохую или очень плохую (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (55%) оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую". Еще 4% оценили ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 37% - как "неплохую и не хорошую".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Как отмечают авторы исследования, граждане Украины достаточно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране.

В мае 2021 года, за восемь месяцев до начала полномасштабной войны, 60% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (и только 5% - как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% - как "не плохую и не хорошую").

В сентябре-октябре 2022 года, то есть через семь месяцев после начала войны, выросла доля граждан, которые оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (до 64,5%).

Однако опрос проведенный в феврале-марте 2023 года продемонстрировал снижение негативных оценок даже по сравнению с довоенным периодом.

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, среднемесячная зарплата украинцев в 2022 году составила 14847 гривен. Номинальная зарплата штатных работников была на 5,9% выше, чем в 2021 году (14014 гривен).

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