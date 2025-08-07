UA

Дональд Трамп Війна в Україні

Українці дали невтішний прогноз щодо тривалості війни з Росією

Фото: українці не вірять у швидке закінчення війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців зараз виступає за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів. Але мало хто очікує завершення активних бойових дій найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Gallup.

Згідно з опитуванням, проведеним 1-14 липня, кожен четвертий (25%) вважає, що активні бойові дії, імовірно, припиняться протягом наступних 12 місяців, хоча лише 5% вважають це "дуже ймовірним".

Понад дві третини (68%) вважають малоймовірним припинення активних бойових дій протягом наступного року.

Переговори

Більшість (69%) опитаних виступають за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів, тоді як 24% підтримують продовження боротьби до перемоги.

Це практично повністю протилежне громадській думці 2022 року, коли 73% виступали за те, щоб Україна боролася до перемоги, а 22% вважали за краще, щоб Україна якомога швидше спробувала досягти угоди.

У публікації Gallup йдеться, це зрушення відбувається на тлі нової активізації дипломатичних зусиль. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до прямих перемовин із Володимиром Путіним, запропонувавши відновити переговори, в той час як президент США Дональд Трамп намагається чинити тиск на Кремль, погрожуючи санкціями, йдеться в публікації.

Незважаючи на ці кроки, конфлікт практично не слабшає. Щоденні ракетні атаки та атаки з використанням безпілотників тривають, а на багатьох ділянках лінії фронту продовжуються інтенсивні бої, зазначається в матеріалі.

 

Зазначимо, останні дані опитувань свідчать про те, що хоча українці хочуть миру, вони не згодні на капітуляцію перед Москвою.

Нагадаємо, серед українців зросла готовність до тривалої війни. У червні 60% українців стверджують, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно". Ще 6% готові терпіти 1 рік, тобто відносно довгий період.

