Дональд Трамп Война в Украине

Украинцы дали неутешительный прогноз по длительности войны с Россией

Фото: украинцы не верят в скорое окончание войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев сейчас выступает за скорейшее прекращение войны путем переговоров. Но мало кто ожидает завершению активных боевых действий в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Gallup.

Согласно опросу, проведенному 1-14 июля, каждый четвертый (25%) считает, что активные боевые действия, вероятно, прекратятся в течение следующих 12 месяцев, хотя лишь 5% считают это "весьма вероятным".

Более двух третей (68%) считают маловероятным прекращение активных боевых действий в течение следующего года.

Переговоры

Большинство (69%) опрошенных выступают за скорейшее прекращение войны путем переговоров, в то время как 24% поддерживают продолжение борьбы до победы.

Это практически полностью противоположно общественному мнению 2022 года, когда 73% выступали за то, чтобы Украина боролась до победы, а 22% предпочитали, чтобы Украина как можно скорее попыталась достичь соглашения.

В публикации Gallup говорится, этот сдвиг происходит на фоне новой активизации дипломатических усилий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Владимиром Путиным, предложив возобновить переговоры, в то время как президент США Дональд Трамп пытается оказывать давление на Кремль, угрожая санкциями, говорится

Несмотря на эти шаги, конфликт практически не ослабевает. Ежедневные ракетные атаки и атаки с использованием беспилотников продолжаются, а на многих участках линии фронта продолжаются интенсивные бои, отмечается в материале.

Отметим, последние данные опросов свидетельствуют о том, что хотя украинцы хотят мира, они не согласны на капитуляцию перед Москвой.

Напомним, среди украинцев выросла готовность к длительной войне. В июне 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.

Война в Украине