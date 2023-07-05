Украинцы в июне приобрели более 5 тысяч новых автомобилей: названы лидеры рынка

В июне украинцы приобрели около 5,6 тысячи новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтопром .

Также сообщается, что по отношению к предыдущему месяцу, количество проданных машин увеличилось на 9%.

В пятерку брендов-лидеров вошли:

Toyota – 1076 проданных машин;

Renault с результатом в 682 авто;

Volkswagen – 470 машин;

Skoda – 401 автомобиль;

BMW – 319 новых экземпляров.

Самым популярным автомобилем по итогам июня на украинском рынке стал кроссовер Renault Duster, его приобрели 656 покупателей.

За счет десяти самых популярных моделей в июне было сформировано 39% рынка новых легковых автомобилей. Кроме Duster, украинцы также часто покупали Toyota RAV4, Toyota Corolla, Mazda CX-5, Volkswagen ID.4 и пр.

Всего за полгода в Украине было зарегистрировано более 27 тысяч новых легковых автомобилей.

Украинский автомобильный рынок восстанавливается

С каждым месяцем после начала полномасштабного вторжения украинский рынок новых автомобилей постепенно восстанавливается.

Так, в мае в стране было зарегистрировано более 5,1 тысячи новых легковых авто, что вдвое больше, чем в мае прошлого года. Среди лидеров рынка – компактные и среднеразмерные кроссоверы.

Также в Украине все большим спросом пользуются электромобили. Рост популярности электромобилей в Украине связан с их главными преимуществами – низкой стоимостью эксплуатации и почти полным отсутствием необходимости сервисного обслуживания в сравнении с машинами с ДВС.