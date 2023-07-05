Украинцы в июне приобрели более 5 тысяч новых автомобилей: названы лидеры рынка
В июне украинцы приобрели около 5,6 тысячи новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтопром.
Также сообщается, что по отношению к предыдущему месяцу, количество проданных машин увеличилось на 9%.
В пятерку брендов-лидеров вошли:
- Toyota – 1076 проданных машин;
- Renault с результатом в 682 авто;
- Volkswagen – 470 машин;
- Skoda – 401 автомобиль;
- BMW – 319 новых экземпляров.
Самым популярным автомобилем по итогам июня на украинском рынке стал кроссовер Renault Duster, его приобрели 656 покупателей.
За счет десяти самых популярных моделей в июне было сформировано 39% рынка новых легковых автомобилей. Кроме Duster, украинцы также часто покупали Toyota RAV4, Toyota Corolla, Mazda CX-5, Volkswagen ID.4 и пр.
Всего за полгода в Украине было зарегистрировано более 27 тысяч новых легковых автомобилей.
Украинский автомобильный рынок восстанавливается
С каждым месяцем после начала полномасштабного вторжения украинский рынок новых автомобилей постепенно восстанавливается.
Так, в мае в стране было зарегистрировано более 5,1 тысячи новых легковых авто, что вдвое больше, чем в мае прошлого года. Среди лидеров рынка – компактные и среднеразмерные кроссоверы.
Также в Украине все большим спросом пользуются электромобили. Рост популярности электромобилей в Украине связан с их главными преимуществами – низкой стоимостью эксплуатации и почти полным отсутствием необходимости сервисного обслуживания в сравнении с машинами с ДВС.
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