Українці через "Дію" можуть отримати гроші на відновлення житла: інструкція

Що таке "єВідновлення"

У "Дії" додали нову послугу, яка дозволяє подати заявку на ремонт пошкодженого житла. Скористатися програмою "єВідновлення" можуть ті українці, чиї домівки пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

"Запустили послугу "єВідновлення" в застосунку "Дія" - подавайте заяву, щоб отримати кошти на ремонт пошкодженого житла. Світовий банк виділяє кошти, щоб українці змогли якомога скоріше відновити власні домівки, пошкоджені через повномасштабне вторгнення", - заявили у Мінцифри.

Хто може отримати допомогу

Зазначено, що на першому етапі послуги "єВідновлення" допомогу отримають люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту.

"Наприклад, ваше житло придатне для життя, але треба замінити вікна, двері, відремонтувати дах тощо. Пріоритет мають учасники бойових дій, мобілізовані, сім’ї загиблих військових, люди з інвалідністю І та II груп і багатодітні родини", - пояснюють у відомстві.

Максимальна сума на відновлення одного об’єкта - 200 тисяч гривень.

"Далі масштабуємо програму. Щоб допомогу отримали люди, будинки яких були повністю знищені внаслідок російської агресії", - анонсували в Мінцифрі.

Як це працює

Послуга в "Дії" працює за принципом, схожим до "єПідтримки". Подаєте заявку на виплату за кілька кліків та відкриваєте спеціальну картку "єВідновлення" в одному з 5 банків-партнерів: А-Банк", monobank, "ПриватБанк", ПУМБ, Sense Bank.

Картка діятиме протягом року з дня отримання, а після цієї дати залишок повернеться у бюджет.

Витратити кошти можна на безготівкову оплату товарів та послуг українських компаній для відновлення житла.

Повний перелік компаній з’явиться на сайті "єВідновлення".

Банки вже обіцяють українцям кешбек на оплату для карток "єВідновлення":

"ПриватБанк" обіцяє кешбек у розмірі 15%, але не більше ніж 1500 гривень на людину і лише в перші три місяці;

monobank - 5%, але з лімітом виведення 500 гривень на місяць;

ПУМБ - 2% і бонус 500 гривень при надходженні коштів на картку;

А-Банк - 10% на перші 5 тисяч гривень і 2% - на всі наступні витрати в "Епіцентрі";

Sense Bank обіцяє клієнтам 1% кешбеку на всі покупки та дає можливість вивести до 25 тисяч гривень.

При цьому суму компенсації визначить спеціальна комісія, яку скерує місцева влада. Комісія зафіксує ступінь руйнувань та зробить висновки. Рішення комісії отримаєте в "Дії".

Як подати заяву, які критерії, де відкрити картку та інше - читайте за посиланням.

Зазначимо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував тестування програми "єВідновлення".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, хто отримає компенсацію за зруйноване або пошкоджене внаслідок війни житло у першу чергу.

Детальніше про те, якою буде компенсація за втрачене житло - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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