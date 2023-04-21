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Компенсація за втрачене житло. У травні розпочнеться тестування програми "єВідновлення"

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 18:06
Компенсація за втрачене житло. У травні розпочнеться тестування програми "єВідновлення" Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З 10 травня в Україні розпочнеться тестування програми "єВідновлення". Люди, які втратили житло внаслідок війни, зможуть отримати кошти на ремонт та відновлення своїх домівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Сьогодні Уряд ухвалить важливе рішення для тисяч українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок війни. Приймаємо постанову, яка дозволить розпочати тестування програми "єВідновлення", за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що мета тестування - уникнути помилок і непорозумінь у майбутньому.

За словами прем'єр-міністра, сервіс працюватиме в "Дії" з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку.

Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

"Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Мінцифри прокомунікують усі необхідні деталі програми. Кожне відновлене житло - це крок до великої відбудови та відродження України. Отже, мобілізуємо сили та ресурси для досягнення нашої перемоги", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, хто отримає компенсацію за зруйноване або пошкоджене внаслідок війни житло у першу чергу.

Детальніше про те, якою буде компенсація за втрачене житло - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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