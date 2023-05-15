Украинцы через "Дію" могут получить деньги на восстановление жилья: инструкция

Что такое "еВідновлення"

В "Дії" добавили новую услугу, которая позволяет подать заявку на ремонт поврежденного жилья. Воспользоваться программой "еВідновлення" могут те украинцы, чьи дома повреждены в результате полномасштабного вторжения РФ.

"Запустили услугу "еВідновлення" в приложении "Дія" - подавайте заявление, чтобы получить средства на ремонт поврежденного жилья. Всемирный банк выделяет средства, чтобы украинцы смогли как можно скорее восстановить собственные дома, поврежденные из-за полномасштабного вторжения", - заявили в Минцифры.

Кто может получить помощь

Указано, что на первом этапе услуги "еВідновлення" помощь получат люди, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте.

"Например, ваше жилье пригодно для жизни, но надо заменить окна, двери, отремонтировать крышу и тому подобное. Приоритет имеют участники боевых действий, мобилизованные, семьи погибших военных, люди с инвалидностью I и II групп и многодетные семьи", - объясняют в ведомстве.

Максимальная сумма на восстановление одного объекта - 200 тысяч гривен.

"Далее масштабируем программу. Чтобы помощь получили люди, дома которых были полностью уничтожены в результате российской агрессии", - анонсировали в Минцифре.

Как это работает

Услуга в "Дії" работает по принципу, похожему на "еПоддержку". Подаете заявку на выплату в несколько кликов и открываете специальную карту "еВідновлення" в одном из 5 банков-партнеров: А-Банк", monobank, "ПриватБанк", ПУМБ, Sense Bank.

Карта будет действовать в течение года со дня получения, а после этой даты остаток вернется в бюджет.

Потратить средства можно на безналичную оплату товаров и услуг украинских компаний по восстановлению жилья.

Полный перечень компаний появится на сайте "єВідновлення".

Банки уже обещают украинцам кэшбек на оплату для карточек "Восстановление":

"ПриватБанк" обещает кэшбек в размере 15%, но не более 1500 гривен на человека и только в первые три месяца;

monobank - 5%, но с лимитом вывода 500 гривен в месяц;

ПУМБ - 2% и бонус 500 гривен при поступлении средств на карточку;

А-Банк - 10% на первые 5 тысяч гривен и 2% - на все последующие расходы в "Эпицентре";

Sense Bank обещает клиентам 1% кэшбека на все покупки и позволяет вывести до 25 тысяч гривен.

При этом сумму компенсации определит специальная комиссия, которую направит местная власть. Комиссия зафиксирует степень разрушений и сделает выводы. Решение комиссии получите в "Дії".

Как подать заявление, какие критерии, где открыть карту и прочее - читайте по ссылке.

Отметим, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал тестирование программы "єВідновлення".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, кто получит компенсацию за разрушенное или поврежденное в результате войны жилье в первую очередь.

Подробнее о том, какой будет компенсация за утраченное жилье - читайте в материале РБК-Украина.

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