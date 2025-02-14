Українці у Чехії зможуть залишитися назавжди: хто саме

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, можуть змінити свій статус на спеціальну довгострокову посвідку на проживання у 2025 році. Для цього вони мають відповідати кільком важливим вимогам, як-от наявність доходу щонайменше 18 480 євро на рік.

Згідно з новими умовами, українські біженці зможуть подати заяву на довгострокову посвідку на проживання, якщо:

Прожили в Чехії не менше двох років.

Не отримували гуманітарну допомогу з липня 2024 року.

Мають річний дохід 440 000 чеських крон (близько 18 480 євро) або більше. Для кожної додаткової зареєстрованої особи сума доходу збільшиться на 110 000 чеських крон (приблизно 4 400 євро).

Цей проєкт постанови уряду Чехії, що стосується отримання довгострокової посвідки на проживання, перебуває на стадії обговорення. Очікується, що міністри та інші установи зможуть представити свої коментарі до 18 лютого 2025 року, після чого буде проведено остаточне обговорення та ухвалення рішення.

Цей захід розроблено з метою підтримання довгострокового проживання та стимулювання інтеграції українських біженців, які стали самодостатніми і не потребують статусу тимчасового захисту.

У разі успішного отримання довгострокової посвідки на проживання, біженці зможуть подати заяву на постійне місце проживання через п'ять років, як і інші іноземні громадяни.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, з моменту початку російської агресії в Україні в лютому 2022 року тимчасовий захист у країні отримали 396 700 біженців, з яких 96 700 - діти, а 171 000 - жінки.

Чехія залишається однією з країн із найбільшою кількістю українських біженців, які отримали тимчасовий захист у межах ЄС. Згідно з даними Євростату, на кінець 2024 року Чехія прийняла 388 625 біженців, що становить 9,1% від загальної кількості людей, які отримали тимчасовий статус у країнах ЄС.