Чехія отримує більше від українських біженців, ніж витрачає на них: дані Мінпраці

Станом на кінець третього кварталу 2024 року Чехія відзначає позитивні тенденції у соціально-економічній інтеграції українських біженців, що отримали тимчасовий захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

За даними Міністерства праці, кількість легально працевлаштованих українців зросла до майже 150 000 осіб, порівняно зі 123 000 у квітні.

Повідомляється, що більшість українців сплачують податки й внески, які тепер перевищують державні витрати на підтримку біженців.

За інформацією Міністерства праці, у третьому кварталі надходження від податків та внесків українців склали 5,9 мільярда крон (10,03 млрд грн), тоді як видатки - 3,9 мільярда крон (6,63 млрд грн).

Зазначається, що у 2024 році загальне перевищення доходів над видатками становило 5,7 мільярда крон (9,69 млрд грн). Проте, за словами речника Мінпраці Якуба Ауґусти, більшість працевлаштованих обіймають низькокваліфіковані посади.

Виплати гуманітарної допомоги також скорочуються. У серпні 2024 року її отримали менш ніж 51 500 домогосподарств, порівняно з 96 500 в серпні минулого року.

Водночас понад 70% отримувачів - це вразливі групи біженців, серед яких малі діти, люди з інвалідністю та пенсіонери.

Станом на кінець листопада 2024 року, у Чехії зареєстровано понад 383 000 осіб із тимчасовим захистом. З них більшість - жінки (165 000) та діти (95 400), що підкреслює потребу в довгострокових соціальних програмах для інтеграції цих категорій.

Нещодавно ми повідомляли про те, що Чехія готується до можливої нової хвилі українських біженців.