Украинцы в Чехии смогут остаться навсегда: кто именно

Украинцы, которые получили временную защиту в Чехии, могут изменить свой статус на специальный долгосрочный вид на жительство в 2025 году. Для этого они должны соответствовать нескольким важным требованиям, например наличие дохода не менее 18 480 евро в год.

Согласно новым условиям, украинские беженцы смогут подать заявление на долгосрочный вид на жительство, если:

Прожили в Чехии не менее двух лет.

Не получали гуманитарную помощь с июля 2024 года.

Имеют годовой доход 440 000 чешских крон (около 18 480 евро) или больше. Для каждого дополнительного зарегистрированного лица сумма дохода увеличится на 110 000 чешских крон (примерно 4 400 евро).

Этот проект постановления правительства Чехии, касающийся получения долгосрочного вида на жительство, находится на стадии обсуждения. Ожидается, что министры и другие учреждения смогут представить свои комментарии до 18 февраля 2025 года, после чего будет проведено окончательное обсуждение и принятие решения.

Эта мера разработана с целью поддержания долгосрочного проживания и стимулирования интеграции украинских беженцев, которые стали самодостаточными и не нуждаются в статусе временной защиты.

В случае успешного получения долгосрочного вида на жительство, беженцы смогут подать заявление на постоянное место жительства через пять лет, как и другие иностранные граждане.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, с момента начала российской агрессии в Украине в феврале 2022 года временную защиту в стране получили 396 700 беженцев, из которых 96 700 - дети, а 171 000 - женщины.

Чехия остается одной из стран с наибольшим количеством украинских беженцев, получивших временную защиту в пределах ЕС. Согласно данным Евростата, на конец 2024 года Чехия приняла 388 625 беженцев, что составляет 9,1% от общего количества людей, получивших временный статус в странах ЕС.