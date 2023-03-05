Українці в Чехії можуть обміняти водійське посвідчення: як це зробити

Українців у Чехії можуть замінити посвідчення водія. Для цього необхідно звернутися до мобільних програмно-технічних комплексів ДП "Документ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Замінити водійське посвідчення можна у Празі за адресою: 10-00, Náměstí Republiky 656/8 (паркінг ТЦ "Kotva"). Обслуговування відбувається як за попереднім записом, так і в порядку "живої черги".
Обмін посвідчень водія можливо здійснити у вівторок - п'ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу з 9:00 до 14:45 за місцевим часом.
Українці можуть замінити водійське посвідчення за наявності фізичного документа. Відновити посвідчення за кордоном поки не можна.
Коли потрібно замінювати посвідчення водія:
Для заміни водійського посвідчення необхідно подати пакет документів:
Як відбувається обмін?
Співробітники ДП "Документ" отримують пакет документів, роблять фото та оформлюють заявку на обмін. Її в Україні розглядає адміністратор сервісного центру МВС.
Якщо заявка схвалена, за кордоном видруковують на спеціальному бланку новий документ, а старе посвідчення забирають.
У МВС зазначають, що готове посвідчення можна забрати у день звернення, якщо не буде надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці можуть обміняти водійське посвідчення у Польщі. Зробити це можна у чотирьох містах - Варшаві, Кракові, Вроцлаві і Гданську.
Також українське посвідчення водія можна обміняти у Туреччині.
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