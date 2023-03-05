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Українці в Чехії можуть обміняти водійське посвідчення: як це зробити

Фото: українці у Празі можуть замінити водійське посвідчення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українців у Чехії можуть замінити посвідчення водія. Для цього необхідно звернутися до мобільних програмно-технічних комплексів ДП "Документ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Замінити водійське посвідчення можна у Празі за адресою: 10-00, Náměstí Republiky 656/8 (паркінг ТЦ "Kotva"). Обслуговування відбувається як за попереднім записом, так і в порядку "живої черги".

Обмін посвідчень водія можливо здійснити у вівторок - п'ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу з 9:00 до 14:45 за місцевим часом.

Українці можуть замінити водійське посвідчення за наявності фізичного документа. Відновити посвідчення за кордоном поки не можна.

Коли потрібно замінювати посвідчення водія:

  • при закінченні терміну дії - переважно актуально для виданих вперше посвідчень, бо у них термін дії 2 роки (обмін відбувається без іспитів, якщо не зафіксовано більш як два адміністративні правопорушення);
  • у водія змінились паспортні дані;
  • на посвідченні затерлися написи;
  • за бажанням водія отримати посвідчення сучасного зразка.

Для заміни водійського посвідчення необхідно подати пакет документів:

  • паспорт громадянина України з пропискою, якщо паспорт у форматі ID-картки - потрібен витяг про реєстрацію місця проживання;
  • ідентифікаційний код;
  • наявне посвідчення водія;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.

Як відбувається обмін?

Співробітники ДП "Документ" отримують пакет документів, роблять фото та оформлюють заявку на обмін. Її в Україні розглядає адміністратор сервісного центру МВС.

Якщо заявка схвалена, за кордоном видруковують на спеціальному бланку новий документ, а старе посвідчення забирають.

У МВС зазначають, що готове посвідчення можна забрати у день звернення, якщо не буде надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці можуть обміняти водійське посвідчення у Польщі. Зробити це можна у чотирьох містах - Варшаві, Кракові, Вроцлаві і Гданську.

Також українське посвідчення водія можна обміняти у Туреччині.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниЧехіяводіїВодійське посвідчення