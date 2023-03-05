Українці в Чехії можуть обміняти водійське посвідчення: як це зробити

Українців у Чехії можуть замінити посвідчення водія. Для цього необхідно звернутися до мобільних програмно-технічних комплексів ДП "Документ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Замінити водійське посвідчення можна у Празі за адресою: 10-00, Náměstí Republiky 656/8 (паркінг ТЦ "Kotva"). Обслуговування відбувається як за попереднім записом, так і в порядку "живої черги".

Обмін посвідчень водія можливо здійснити у вівторок - п'ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу з 9:00 до 14:45 за місцевим часом.

Українці можуть замінити водійське посвідчення за наявності фізичного документа. Відновити посвідчення за кордоном поки не можна.

Коли потрібно замінювати посвідчення водія:

при закінченні терміну дії - переважно актуально для виданих вперше посвідчень, бо у них термін дії 2 роки (обмін відбувається без іспитів, якщо не зафіксовано більш як два адміністративні правопорушення);

у водія змінились паспортні дані;

на посвідченні затерлися написи;

за бажанням водія отримати посвідчення сучасного зразка.

Для заміни водійського посвідчення необхідно подати пакет документів:

паспорт громадянина України з пропискою, якщо паспорт у форматі ID-картки - потрібен витяг про реєстрацію місця проживання;

ідентифікаційний код;

наявне посвідчення водія;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.

Як відбувається обмін?

Співробітники ДП "Документ" отримують пакет документів, роблять фото та оформлюють заявку на обмін. Її в Україні розглядає адміністратор сервісного центру МВС.

Якщо заявка схвалена, за кордоном видруковують на спеціальному бланку новий документ, а старе посвідчення забирають.

У МВС зазначають, що готове посвідчення можна забрати у день звернення, якщо не буде надзвичайних ситуацій.