Украинцы в Чехии могут обменять водительские права: как это сделать
Украинцев в Чехии могут заменить водительские права. Для этого необходимо обратиться в мобильные программно-технические комплексы ГП "Документ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Заменить водительские права можно в Праге по адресу: 10-00, Náměstí Republiky 656/8 (паркинг ТЦ "Kotva"). Обслуживание производится как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди".
Обмен водительских удостоверений возможно осуществить во вторник - пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 14:45 по местному времени.
Украинцы могут заменить водительские права при наличии физического документа. Восстановить удостоверение за границей пока нельзя.
Когда нужно заменять водительское удостоверение:
- при истечении срока действия - преимущественно актуально для выданных впервые удостоверений, потому что у них срок действия 2 года (обмен происходит без экзаменов, если не зафиксировано более двух административных правонарушений);
- у водителя сменились паспортные данные;
- на удостоверении затерлись надписи;
- по желанию водителя получить удостоверение современного образца.
Для замены водительского удостоверения необходимо предоставить пакет документов:
- паспорт гражданина Украины с пропиской, если паспорт в формате ID-карты - требуется выписка о регистрации места жительства;
- идентификационный код;
- имеющееся удостоверение водителя;
- документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения таких данных.
Как происходит обмен?
Сотрудники ГП "Документ" получают пакет документов, делают фото и оформляют заявку на обмен. Ее в Украине рассматривает администратор сервисного центра МВД.
Если заявка одобрена, за границей напечатают на специальном бланке новый документ, а старое удостоверение забирают.
В МВД отмечают, что готовое удостоверение можно забрать в день обращения, если не будет чрезвычайных ситуаций.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы могут обменять водительское удостоверение в Польше. Сделать это можно в четырех городах - Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске.
Также украинское водительское удостоверение можно обменять в Турции.
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