Украинцы в Чехии могут обменять водительские права: как это сделать

Украинцев в Чехии могут заменить водительские права. Для этого необходимо обратиться в мобильные программно-технические комплексы ГП "Документ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Заменить водительские права можно в Праге по адресу: 10-00, Náměstí Republiky 656/8 (паркинг ТЦ "Kotva"). Обслуживание производится как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди".

Обмен водительских удостоверений возможно осуществить во вторник - пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 14:45 по местному времени.

Украинцы могут заменить водительские права при наличии физического документа. Восстановить удостоверение за границей пока нельзя.

Когда нужно заменять водительское удостоверение:

при истечении срока действия - преимущественно актуально для выданных впервые удостоверений, потому что у них срок действия 2 года (обмен происходит без экзаменов, если не зафиксировано более двух административных правонарушений);

у водителя сменились паспортные данные;

на удостоверении затерлись надписи;

по желанию водителя получить удостоверение современного образца.

Для замены водительского удостоверения необходимо предоставить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с пропиской, если паспорт в формате ID-карты - требуется выписка о регистрации места жительства;

идентификационный код;

имеющееся удостоверение водителя;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения таких данных.

Как происходит обмен?

Сотрудники ГП "Документ" получают пакет документов, делают фото и оформляют заявку на обмен. Ее в Украине рассматривает администратор сервисного центра МВД.

Если заявка одобрена, за границей напечатают на специальном бланке новый документ, а старое удостоверение забирают.

В МВД отмечают, что готовое удостоверение можно забрать в день обращения, если не будет чрезвычайных ситуаций.