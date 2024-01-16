Українці будуть зі світлом? Чи вдасться уникнути відключень і який план на випадок атак

"Нас чекає, напевно, кілька холодних періодів упродовж січня, лютого, можливо, і березня. І це саме ті періоди, в які потенційно ворог може атакувати Україну і, зокрема, енергетику. Тоді може бути більше дискомфорту", - сказав голова. "Укренерго" Володимир Кудрицький.

На цей випадок, якщо виникне дефіцит, передбачено екстрені заходи. Насамперед Україна зможе звернутися до партнерів з Європи за аварійною допомогою. Але це невеликі обсяги, які не врятують ситуацію за великого дефіциту.

Другий інструмент - відключення споживачів. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, насамперед відключатимуть промислові підприємства.

"Ми почнемо з аварійної допомоги, а потім може бути відключення промисловості. Населення у нас в останню чергу стоїть у плані відключень", - сказав Галущенко в коментарі РБК-Україна.

З огляду на досвід минулого року, зазначив він, у регіонах глави областей знають ситуацію та зорієнтуються щодо відбору об'єктів для обмеження енергопостачання. Вимикатимуть підприємства, які не імпортували електроенергію, зазначив виданню співрозмовник в уряді.

Керівництво цих об'єктів має бути готовим до можливих обмежень, оскільки уряд минулого року дав гарантії безперебійного електропостачання лише тим підприємствам, які імпортують 50% е/е від обсягу споживання.

Але навіть якщо ситуація загостриться через обстріл, то ризик серйозних проблем з енергопостачанням таки не дуже великий. "Єдине, що може вплинути на систему - це атаки. І навіть не атаки як такі, а ступінь руйнувань від них", - зазначив Галущенко.

Запас міцності

Але на сьогоднішній день об'єкти генерації захищені набагато сильніше, ніж торік. Можуть бути пошкоджені системи передачі електроенергії. Але досвід щодо їх відновлення навіть у бойових умовах українські енергетики вже мають. Резерв автотрансформаторів, через пошкодження яких торік виникали найсерйозніші проблеми, є. Причому техніка продовжує надходити до України.

У "Укренерго" кажуть, що певний запас міцності є. Але він не такий великий, як хотілося б, тож просять економити електроенергію. Ефект від економії може досягати 200-400 МВт, що дорівнює генерації кількох теплових енергоблоків.

Ризики зими 2024 року

Експерти вважають, що ризики серйозного загострення ситуації з енергопостачанням невеликі. "У разі якщо температура буде нижче 20 градусів протягом тижня і більше, у піковий годинник буде виникати дефіцит генерації в обсязі 2 ГВт. Імпорт та аварійна допомога можуть покрити 1,7 ГВт. Тобто недолік теоретично можливий", - зазначив директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Але навіть за таких обставин графіки стабілізаційних відключень для промисловості можуть вводитися при серйозних пошкодженнях енергооб'єктів внаслідок обстрілів або одночасної аварійної зупинки 5-7 енергоблоків ТЕС.

Поки що РФ не завдає потужних ударів по енергетичних об'єктах, але це не означає, що вона не стежить за станом української енергетики. За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, РФ провела аналіз обстрілів енергосистеми у 2022-2023 роках та визначила найбільш критичні об'єкти, які можуть бути вражені.

Наразі, за даними розвідки, противник продовжує регулярно проводити космічну зйомку енергетичних об'єктів України, тому загроза для них зберігається.

Нагадаємо, планові відключення електроенергії в Україні цієї зими поки що не застосовувалися. Однак, як заявив голова Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, у разі масованих ракетних атак та значних пошкоджень інфраструктури до них можуть повернутись.

За прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас, з урахуванням налагодження імпортних поставок електроенергії, його ефект на економічну діяльність буде незначним.