ua en ru
Чт, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Промисловість зможе імпортувати електроенергію взимку: у Мінекономіки назвали умови

Україна, Четвер 30 листопада 2023 08:10
UA EN RU
Промисловість зможе імпортувати електроенергію взимку: у Мінекономіки назвали умови Фото: Імпорт електроенергії в Україну дозволили в обсязі 1700 МВт (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів надав промисловим споживачам можливість імпортувати електроенергію. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 МВт для України та Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За даними прес-служби, до підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання, в разі їх запровадження з метою подолання дефіциту електроенергії. До таких споживачів можливе лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, що можуть бути введені для запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі.

Можливість імпортувати електроенергію мають непобутові споживачі. Необхідний обсяг імпорту для уникнення відключень повинен складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді (година) у жовтні-квітні та 30% відповідно у травні-вересні, повідомили в міністерстві.

"Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку Росії. Агресор знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії, уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн - Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі", - сказала перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Дефіцит в системі

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна 29 листопада була вимушена залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії для того, щоб збалансувати систем через дефіцит в енергосистемі.

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла Електроенергія
NEWS
Українські війська наступають у напрямку Мелітополя: карти ISW
Українські війська наступають у напрямку Мелітополя: карти ISW
DAILY
Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"