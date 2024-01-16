Украинцы будут со светом? Удастся ли избежать отключений и какой план на случай атак

"Нас ждет, наверное, несколько холодных периодов в течение января, февраля, возможно, и марта. И это именно те периоды, в которые потенциально враг может атаковать Украину и, в частности, энергетику. Тогда может быть больше дискомфорта", - сказал глава “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий.

На этот случай, если возникнет дефицит, предусмотрены экстренные меры. Прежде всего, Украина сможет обратиться к партнерам из Европы за аварийной помощью. Но это небольшие объемы, которые не спасут ситуацию при большом дефиците.

Второй инструмент - отключение потребителей. По словам министра энергетики Германа Галущенко, в первую очередь будут отключать промышленные предприятия.

"Мы начнем с аварийной помощи, а потом могут быть отключения промышленности. Население у нас в последнюю очередь стоит в плане отключений", - сказал Галущенко в комментарии РБК-Украина. Учитывая опыт прошлого года, отметил он, в регионах главы областей знают ситуацию и сориентируются по отбору объектов для ограничения энергоснабжения. Отключаться будут предприятия, которые не импортировали электроэнергию, отметил изданию собеседник в правительстве.

Руководство этих объектов должно быть готово к возможным ограничениям, поскольку правительство в прошлом году дало гарантии бесперебойного электроснабжения лишь тем предприятиям, которые импортируют 50% э/э от объема потребления.

Но даже если ситуация обострится из-за обстрелов, то риск серьезных проблем с энергоснабжением все-таки не сильно велик. "Единственное, что может повлиять на систему, - это атаки. И даже не атаки как таковые, а степень разрушений от них", - отметил Галущенко.

Запас прочности

Но на сегодняшний день объекты генерации защищены гораздо сильнее, чем в прошлом году. Могут быть повреждены системы передачи электроэнергии. Но опыт по их восстановлению даже в боевых условиях у украинских энергетиков уже есть. Резерв автотрансформаторов, из-за повреждения которых в прошлом году возникали самые серьезные проблемы, есть. Причем техника продолжает поступать в Украину.

В "Укрэнерго" говорят, что определенный запас прочности есть. Но он не так велик, как хотелось бы, поэтому просят экономить электроэнергию. Эффект от экономии может достигать 200-400 МВт, что равно генерации нескольких тепловых энергоблоков.

Риски зимы 2024 года

Эксперты считают, что риски серьезного обострения ситуации с энергоснабжением невелики. "В случае если температура будет ниже 20 градусов в течение недели и более, в пиковые часы будет возникать дефицит генерации в объеме 2 ГВт. Импорт и аварийная помощь могут покрыть 1,7 ГВт. То есть недостаток теоретически возможен", - отметил директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Но даже при таких обстоятельствах графики стабилизационных отключений для промышленности могут вводиться при серьезных повреждениях энергообъектов в результате обстрелов или при одновременной аварийной остановке 5-7 энергоблоков ТЭС.

Пока РФ не наносит мощных ударов по энергетическим объектам, но это не означает, что она не следит за состоянием украинской энергетики. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, РФ провела анализ обстрелов энергосистемы в 2022-2023 годах и определила наиболее критические объекты, которые могут быть поражены.

Сейчас, по данным разведки, противник продолжает регулярно проводить космическую съемку энергетических объектов Украины, поэтому угроза для них сохраняется.

Напомним, плановые отключения электроэнергии в Украине этой зимой пока не применялись. Однако, как заявил глава Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в случае массированных ракетных атак и значительных повреждений инфраструктуры к ним могут вернуться.

По прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.