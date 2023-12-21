Українці в Австрії високоосвічені та приїхали залишитися: дослідження

До Відня прибули 83% біженців із вищою освітою

Днями були опубліковані результати дослідження Віденського університету економіки та бізнесу (WU Vienna) та Австрійської академії наук (ÖAW) про українських біженців. Опитали близько 1500 українців у центрах прибуття у Відні та Кракові щодо соціально-демографічного походження, економічних можливостей і очікувань. Хоча опитування відбувалося навесні 2022 року, аналіз даних ще триває.

Українські біженці, які приїхали до Відня, краще уявляють собі перебування на тривалий час, ніж ті, хто оселився у Кракові (Польща), і більше з них мають вищу освіту. Проте працевлаштування в цій країні відбувається повільно, пояснила дослідник міграції Джудіт Коленбергер із WU Vienna.

Виявилося, що жінки-біженки в Австрії переважно високоосвічені та прагунть професійних перспектив. Наприклад, до Відня прибули 83% людей із вищою освітою (у віковій групі від 25 до 64 років), а до Кракова – 66%. Однак, на відміну від Польщі, працевлаштування в Австрії відбувається повільно.

"Українці з вищою освітою часто хочуть інвестувати більше та довше у вивчення німецької мови, перш ніж шукати роботу, яка б якомога краще відповідала їхній підготовці", – пояснює співавтор дослідження із ÖAW Ізабелла Бубер-Еннсер.

Фото: Мітинг в Відні (unsplash.com/tetiana-shyshkina)

Австрію обирали за соціальні зв'язки та рівень життя

Українці обирали сусідні країни, такі як Польща, завдяки їхній географічній близькості. Тоді як західні країни біженці обирали за соціальні зв'язки та високу якість життя. Також відіграло роль попереднє знайомство із країною (туризм чи навчання) та знання німецької мови. Результати показують, що бажання залишитися у Кракові значно нижче, ніж бажання залишитися у Відні.

"Це дає зрозуміти, що навіть для людей, які змушені тікати, рішення виїхати та вибір країни призначення пов’язані з кількома причинами – справа не в соціальних виплатах, як часто подейкують, а в основному в існуючих соціальних мережах у країні призначення", – пояснила Джудіт Коленбергер.

В Україні у сфері охорони здоров’я та освіти працювали 20% опитаних. Тому їхня кваліфікація має бути швидко визнана, каже експерт.

"Жіноче населення біженців з України має отримати підтримку з безкоштовним доглядом за дітьми, навчанням без відриву від роботи та гнучким графіком роботи", – зауважила вона.

Ті українці, які зуміли влаштуватися на роботу, зазвичай мають вищу кваліфікацію, ніж потрібна для їхньої посади у новій країні.