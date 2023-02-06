Нарівні з громадянами ЄС. В Австрії запроваджують важливі зміни для українців

В Австрії спрощують доступ українців до ринку праці – з квітня біженцям не буде потрібен дозвіл на роботу. Це означає, що стануть доступні різні види зайнятості.

Всіх біженців з України, яким видали посвідчення переміщеної особи, звільнять від дії Закону про працевлаштування іноземців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на kurier.at.

Перепони для доступу на австрійський ринок праці скасують для людей, які переміщені в результаті війни з України. Згідно заяви Мінпраці, з другого кварталу всі українці, які отримали "Блакитну карту" (посвідчення переміщеної особи), зможуть працевлаштовуватися без отримання спеціального дозволу.

Біженці зможуть погодитися на будь-яку роботу, включаючи тимчасову, без дозволу на роботу від AMS. Так українці, які втікають від війни, будуть поставлені у рівне становище з громадянами ЄС.

Загалом у Австрії отримали тимчасовий прихисток понад 92 тисячі людей з України, близько 66 тисяч досі перебувають у країні. Тимчасовий захист для українців подовжили до 4 березня 2024 року.

Фото: Мітинг в Відні (unsplash.com/tetiana-shyshkina)

На кінець 2022 року в цій країні працювали 13546 українців - майже на 8200 більше, ніж у 2021-му. Наразі 74% українських працівників – жінки.

Експерти зазначають, що зміни в австрійському законодавстві не лише полегшить пошук роботи для українських біженців, але й зменшить навантаження для працедавців. Хоча українці й мали право працювати, але працедавці були зобов'язані отримувати для цього дозвіл.

Нагадаємо, ми писали, що українських біженців готуються переселяти до північної країни ЄС.

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