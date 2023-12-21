Украинцы в Австрии высокообразованны и приехали остаться: исследование

Украинские беженцы в Австрии – высокообразованные люди, часть из которых приехали остаться. К такому выводу пришли исследователи из Австрийской академии наук (ÖAW).
На выбор страны влияли не социальные выплаты, а наличие социальных связей – друзей или родственников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на vienna.at.
На днях были опубликованы результаты исследования Венского университета экономики и бизнеса (WU Vienna) и Австрийской академии наук (ÖAW) об украинских беженцах. Опросили около 1500 украинцев в центрах прибытия в Вене и Кракове о социально-демографическом происхождении, экономических возможностях и ожиданиях. Хотя опрос проходил весной 2022 года, анализ данных еще продолжается.
Украинские беженцы, которые приехали в Вену, лучше представляют себе пребывание на длительное время, чем те, кто поселился в Кракове (Польша), и больше из них имеют высшее образование. Однако трудоустройство в этой стране происходит медленно, объяснила исследователь миграции Джудит Коленбергер из WU Vienna.
Оказалось, что женщины-беженцы в Австрии преимущественно высокообразованы и стремятся к профессиональным перспективам. Например, в Вену прибыли 83% людей с высшим образованием (в возрасте от 25 до 64 лет), а в Краков – 66%. Однако в отличие от Польши, трудоустройство в Австрии происходит медленно.
"Украинцы с высшим образованием часто хотят инвестировать больше и дольше в изучение немецкого языка, прежде чем искать работу, которая бы лучше отвечала их подготовке", – объясняет соавтор исследования из ÖAW Изабелла Бубер-Эннсер.
Украинцы выбирали соседние страны, такие как Польша, благодаря их географической близости. В то время как западные страны беженцы выбирали за социальные связи и высокое качество жизни. Также сыграло роль предыдущее знакомство со страной (туризм или обучение) и знание немецкого языка. Результаты показывают, что желание остаться в Кракове гораздо ниже, чем желание остаться в Вене.
"Это дает понять, что даже для людей, вынужденных бежать, решение уехать и выбор страны назначения связаны с несколькими причинами – дело не в социальных выплатах, как часто говорят, а в основном в существующих социальных сетях в стране назначения", – объяснила Джудит Коленбергер.
В Украине в сфере здравоохранения и образования работали 20% опрошенных. Поэтому их квалификация должна быть быстро признана, говорит эксперт.
"Женское население беженцев из Украины должно получить поддержку с бесплатным уходом за детьми, обучением без отрыва от работы и гибким графиком работы", – отметила она.
Украинцы, которые сумели устроиться на работу, обычно имеют более высокую квалификацию, чем нужна для их должности в новой стране.
Напомним, мы писали, что в Австрии ввели важные изменения для украинцев. С апреля беженцам не нужно разрешение на работу и стали доступны разные виды занятости.
Также мы сообщали, что поток украинских беженцев в Европу возрос. Больше украинцев стало во всех странах ЕС, кроме Дании.
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