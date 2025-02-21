Українці в Австрії інтегруються набагато швидше, ніж біженці з інших країн, - посол

Українські біженці від війни в Австрії вивчають мову, відносно швидко виходять на ринок праці, віддають своїх дітей до школи. Вони інтегруються набагато швидше, ніж біженці з інших країн.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Австрії в Україні Арад Бенкьо.
Як зазначив посол, статус тимчасового захисту для українців в Австрії продовжено до березня 2026 року. Тож будь-який українець, який прибуває до Австрії, може попросити про тимчасовий захист, оскільки повномасштабна війна все ще триває.
"У нас близько 85 тисяч українських біженців в Австрії. Наскільки мені відомо, близько 30% з них мають роботу", - розповів Бенкьо.
За його словами, за цей час багато з них вивчили німецьку мову. Великий відсоток складають жінки та діти.
"Українці інтегруються набагато швидше, ніж біженці з інших країн, і це факт, - сказав він.
Бенкьо розповів, що українські біженці відносно швидко виходять на ринок праці, вони віддають своїх дітей до школи. Власне, до двох шкіл - з понеділка по п'ятницю до австрійської школи, яка є обов'язковою, а в суботу багато українських дітей ходять до української школи, щоб вивчати українську мову та українську історію.
" Я думаю, що це дуже важливо – щоб вони продовжували це робити, тому що для того, щоб добре розмовляти німецькою мовою, ви також повинні добре знати свою рідну мову", - додав він.
Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 16 грудня 2024 року було зафіксовано в усьому світі 6,814 млн біженців з України. Таким чином, за неповний рік кількість біженців зросла на 370 тисяч осіб.
За даними ООН, найбільше українців в таких країнах: Німеччина - 1,235 млн осіб, Польща - 985,1 тисяч, Чехія - 380,4 тисяч, Велика Британія - 253,5 тисяч, Іспанія - 217,0 тисяч, Італія - 171,5 тисяч, Франція - 64,6 тисяч.