Украинцы в Австрии интегрируются гораздо быстрее, чем беженцы из других стран, - посол

Как отметил посол, статус временной защиты для украинцев в Австрии продлен до марта 2026 года. Поэтому любой украинец, который прибывает в Австрию, может попросить о временной защите, поскольку полномасштабная война все еще продолжается.

"У нас около 85 тысяч украинских беженцев в Австрии. Насколько мне известно, около 30% из них имеют работу", - рассказал Бенкьо.

По его словам, за это время многие из них выучили немецкий язык. Большой процент составляют женщины и дети.

"Украинцы интегрируются гораздо быстрее, чем беженцы из других стран, и это факт, - сказал он.

Бенкьо рассказал, что украинские беженцы относительно быстро выходят на рынок труда, они отдают своих детей в школу. Собственно, в две школы - с понедельника по пятницу в австрийскую школу, которая является обязательной, а в субботу многие украинские дети ходят в украинскую школу, чтобы изучать украинский язык и украинскую историю.

"Я думаю, что это очень важно - чтобы они продолжали это делать, потому что для того, чтобы хорошо разговаривать на немецком языке, вы также должны хорошо знать свой родной язык", - добавил он.