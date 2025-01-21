Українці у 2024 році придбали понад 14 тисяч авто з Китаю: названі лідери ринку

Таким чином, у 2024 році автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легкових авто. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%.

Абсолютна більшість легкових авто з Китаю були електромобілями – понад 82% від усього імпорту.

Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження у 2024 році:

Volkswagen ID.4 - 1625 од.;

Honda M-NV - 1279 од.;

BYD Song Plus - 1062 од.;

Nissan Ariya - 766 од.;

Zeekr 001 - 703 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю:

Volkswagen ID.4 - 635 од.;

Nissan Ariya - 259 од.;

Honda M-NV - 175 од.;

Zeekr 001 - 175 од.;

Honda eNS1 - 156 од.

Український автомобільний ринок відновлюється

З кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється.

Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов'язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.