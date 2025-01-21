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Українці у 2024 році придбали понад 14 тисяч авто з Китаю: названі лідери ринку

Фото: українці у 2024 році придбали понад 14 тисяч авто з Китаю (zgh.com)
Автор: Константин Широкун

У минулому році українці придбали майже 14,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 році. Цікаво, що з цієї кількості нових було 11 тисяч одиниць, +37% порівняно з минулим роком; та вживаних – понад 3,3 тисячі одиниць (-20%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Таким чином, у 2024 році автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легкових авто. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%.

Абсолютна більшість легкових авто з Китаю були електромобілями – понад 82% від усього імпорту.

Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження у 2024 році:

  • Volkswagen ID.4 - 1625 од.;
  • Honda M-NV - 1279 од.;
  • BYD Song Plus - 1062 од.;
  • Nissan Ariya - 766 од.;
  • Zeekr 001 - 703 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю:

  • Volkswagen ID.4 - 635 од.;
  • Nissan Ariya - 259 од.;
  • Honda M-NV - 175 од.;
  • Zeekr 001 - 175 од.;
  • Honda eNS1 - 156 од.

Український автомобільний ринок відновлюється

З кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється.

Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов'язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.

 

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Автомобільний ринок